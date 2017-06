Cameroun: Une collaboration louable

Le rapport annuel de l'ONU sur l'Afrique Centrale est présenté cette semaine à New York. Le… Plus »

Cela peut sans doute paraître étrange. Mais c'est ce qui s'est passé avec le « Sarkim Baka » que ses « nouveaux propriétaires » ont vite fait de rebaptiser du doux nom de « Lumière du Christ », sans doute pour ne pas éveiller les soupçons. Il en fallait plus pour dérouter les éléments de la marine camerounaise qui ont mis la main sur le navire en fin d'année dernière. Il a fallu procéder à diverses enquêtes, notamment pour s'assurer que ledit navire n'avait pas servi à des fins terroristes. La collaboration entre les autorités des deux pays a abouti à la remise du bateau hier à Limbe aux autorités nigérianes par le Cameroun. Une collaboration qu'il convient d'ailleurs de louer entre les deux pays qui ont beaucoup de choses en commun et qui restent unis par des liens anciens.

Heureux dénouement ! Serait-on tenté de dire au sujet de cette affaire concernant le navire de l'Institut nigérian d'océanographie et de recherche marine « disparu » il y a environ un an et qui a été retrouvé par les éléments de la marine nationale du Cameroun.

