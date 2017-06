Cameroun: Emballages plastiques - Comment vaincre les résistances?

Bien qu'interdits sur l'ensemble du territoire, ces objets non-biodégradable circulent encore dans les marchés

Au milieu des vrombissements de véhicules et du brouhaha des commerçants au marché Mvog-Mbi à Yaoundé, ce mercredi matin, deux jeunes vendeurs ambulants d'emballages plastiques paradent. A tue-tête, ils proposent leurs produits aux clients qui ne se font pas prier. La marchandise s'écoule comme des petits pains. Le paquet de sachets transparents se vend à 250 F et le lot de 12 sachets de couleur noire se solde à 100 F. Celui rayé jaune-noire s'écoule, lui, à 25 F l'unité. Des prix qui ont connu une légère hausse depuis l'interdiction.

Proscrits depuis le 24 avril 2014 sur l'ensemble du territoire, ces sachets en plastique non-biodégradable et de moins de 60 microns règnent toujours dans les marchés. Les commerçants ne peuvent s'en passer. « C'est vraiment difficile pour nous les vendeurs de vivres de vendre sans emballages plastiques. Les clientes sont exigeantes. Quand on leur propose des cartons pour empaqueter leurs produits, elles rechignent », justifie Martine M., vendeuse de fruits. « C'est plus pratique pour emballer les produits comme le riz, le gombo ou la farine. Ce que le papier ou le carton ne peuvent pas faire », ajoute une ménagère. Ici comme ailleurs, les vendeurs ambulants d'emballages plastiques, de plus en plus nombreux, vaquent tranquillement à leurs occupations. Ils écument en toute impunité les marchés et les rues de la ville pour écouler leurs marchandises. Cependant, conscients des sanctions relatives au non respect de l'interdiction, les propriétaires de certaines échoppes et grands magasins ont pris les mesures nécessaires.

C'est ainsi que ces sachets n'ont plus leur place en caisse de magasins, grandes surfaces, poissonneries, boulangeries et autres. La mesure pousse les rayons à s'équiper autrement. Exit les petites poches de plastiques habituelles et place à de nouveaux sacs conformes aux exigences de la loi, à savoir des emballages en papier, tissu ou en plastique conforme aux normes. C'est le cas dans ce magasin situé au marché du Mfoundi. Frappé par une amende il y a peu, le propriétaire a exclu tout emballage ressemblant à du plastique dans sa boutique. « Depuis que cette interdiction est entrée en vigueur, nous ne disposons plus de ce genre d'emballage dans notre magasin. Les produits sont vendus sans emballage. Mais si le client souhaite que ses produits soient empaquetés, celui-ci est libre d'en acheter lui-même », confie Rodrigue M., caissier dans un magasin de la place.