Cameroun: Alerte - Les cambriolages de journée sont de retour à Yaoundé

Bayam sélam, Mama Agathe s'est fait cambriolée aux environs de 16h30 minutes dans la journée du samedi 10 juin 2017 à Yaoundé par des malfaiteurs qui en visaient ses appareils. Il est 7heures, Mama Agathe comme souvent part de son domicile pour le marché d'Essos où elle mène ses activités.

Laissant le reste de la maisonnée dans les bras de Morphée. Dans l'animation du marché, elle ne voit pas le temps passer. Autour de 13 heures elle fait un tour à la maison, le temps de faire le repas de la journée. A cette heure-là, le reste des occupants à vaqué chacun à ses occupations. Au pas de course, elle fait cuire du riz qu'elle accompagne de sauce tomate avec du poisson. Elle sert son mari et ses enfants comme habituellement et regagne le marché, il est alors 15h. 2h plus tard, elle est appelée d'urgence par un de ses fils, qui lui fait part d'un drame qui se serait passé. Elle accoure et trouve deux de ses enfants en pleurs, la maison complètement dévastée.

Plus aucun appareil ! Téléviseur, four à microonde, réfrigérateur, poste radio, Mixeur... les voleurs n'ont rien laissé. Ils ont d'ailleurs poussé le ridicule jusqu'à prendre le temps de déguster un des plats préalablement servi par la maîtresse de maison pour ses enfants. Pourtant, aucune serrure n'a été forcée : « Je suis venue faire la cuisine ici vers 13 heures. J'ai certainement omis de refermer la porte en sortant comme j'étais pressée de retourner au marché », se souvient l'infortunée Agathe.

Et de poursuivre : « Sûrement, que les coupables contrôlaient mes faits et gestes et qu'ils nous connaissent assez bien ».

Des méfaits pareils sont courants à Yaoundé depuis un moment. Des individus malintentionnés profitent de l'absence des habitants d'une maison pour opérer en plein jour, incognito.