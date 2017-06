Ile Maurice: 50 ans d'Air Mauritius - 50 % de pilotes mauriciens

Une fois la formation complétée, le recrutement est effectué par un consultant étranger. C'est un consultant de Lufthansa qui a mené le dernier exercice. Cependant, «il ne suffit pas d'avoir un permis uniquement. Les candidats doivent réussir les épreuves prescrites, soit des tests psychotechniques et cognitifs. Ils doivent être très doués en anglais et avoir un excellent niveau de communication et leadership skills», affirme le vice-président des Communications and Corporate Affairs.

Soit MK procède au recrutement des pilotes et copilotes expérimentés, soit elle recrute des aspirants pilotes sous le Mauritian Pilot Development Programme. Sous celui-ci, ce sont les candidats mauriciens qui sont privilégiés. Il s'agit de ceux ayant complété leur Higher School Certificate, et ceux ayant obtenu le Commercial Pilot Licence.

Primo, la mobilité de la communauté des pilotes. Il nous revient que ces derniers changent souvent de compagnie, étant en quête de meilleures opportunités et d'un salaire plus conséquent. Selon nos recoupements, chez MK, les pilotes touchent entre Rs 400 000 à Rs 500 000.

Air Mauritius (MK) souffle, ce mercredi 14 juin, ses 50 bougies et elle compte bien fêter cela. En effet, ce chiffre est très particulier pour la compagnie d'aviation nationale car il coïncide avec le pourcentage de ses pilotes mauriciens actuellement, soit 50 %. Et ce nombre devrait connaître une hausse dans un proche avenir car MK compte recruter une vingtaine de pilotes mauriciens.

