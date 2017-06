Ile Maurice: Patrice Robert - «À trop prélever, nous risquons de tuer la ressource»

interview

L'assouplissement de la résolution 16/01 sur les restrictions de la pêche de thon dans l'océan Indien apporte des solutions pour 2018, mais ne règle pas les problèmes d'approvisionnement pour 2017.

Quels sont les facteurs qui ont incité la Commission des Thons de l'océan Indien (CTOI) à assouplir, lors de sa dernière rencontre en Indonésie, les exigences de la résolution 16/01 sur les quotas relativement aux prises d'albacore ?

En mai 2016, la CTOI adopte une résolution à l'arraché. Celle-ci vise à réduire les captures d'albacore (yellowfin) de 15% pour les thoniers senneurs, qui sont les principaux pourvoyeurs de matière première des usines mauriciennes. Cette mesure a été adoptée sans aucune précision quant à son mode de mise en oeuvre.

Puisque des paramètres précis n'avaient pas été attribués aux flottes dès le départ, elles se sont engagées dans une course à la ressource, et ce, dès l'entrée en vigueur de la résolution le 1er janvier 2017. Du coup, elles ont pêché plus vite que d'habitude, pour obtenir une plus grosse part du quota. Par cette pratique, elles mettent en danger l'approvisionnement de nos usines, puisqu'elles devront s'arrêter de pêcher dès qu'elles auront atteint leurs quotas.

Ainsi, il était prévu que les activités de pêche de la flotte de senneurs seychellois s'arrêtent à la fin du mois de mai. Et on estime que celles des bateaux espagnols et français devraient prendre fin en septembre. Ce qui devrait générer ainsi une rupture d'approvisionnement en poisson d'octobre à février prochain.

Quelle était la solution qu'ont proposée les Mauriciens ?

La délégation mauricienne a proposé la réduction du nombre de navires d'accompagnement des senneurs ainsi qu'une nouvelle réduction du dispositif actuel dit de «Concentration de Poissons» (NdlR : un dispositif qui prévoit une restriction du nombre de sites sur lesquels la pêche est autorisée). Cela permettra de ralentir la pêche tout en assurant la durabilité des stocks. Les États-membres de la CTOI ont compris la démarche mauricienne et ont apprécié le fait que cette proposition renforcerait la résolution existante.

Au départ, ce n'était pas gagné d'avance. Dans quel état d'esprit la partie mauricienne a-t-elle abordé cette délicate négociation ?

Les représentants du gouvernement et ceux du secteur privé ont fait montre d'une collaboration exemplaire en marge de la présentation de la résolution proposée par la délégation mauricienne à la Commission des Thons de l'océan Indien en Indonésie en mai. La résolution mauricienne a été soutenue et adoptée par l'ensemble des pays de la région qui, une fois encore, ont manifesté leur détermination à promouvoir une exploitation durable des stocks de thon. Les négociations, qui s'avéraient difficiles au départ, ont abouti à l'adoption des mesures de gestion de la pêche à la senne proposées par Maurice.

En dépit de la flexibilité manifestée par la CTOI, les opérateurs ne semblent pas rassurés pour le reste de l'année 2017...

Les amendements que nous avons proposés vont permettre de mieux réguler la pêche à partir du 1er janvier 2018. Malheureusement, pour 2017, le problème d'approvisionnement reste entier, si l'on se base sur les paramètres actuels. Même si la flotte seychelloise a obtenu un quota supplémentaire qui lui permettra de pêcher deux à trois mois de plus, la fin de l'année reste problématique. Ce qui nécessitera la recherche de solutions ponctuelles afin de faire face à une situation exceptionnelle.

Maurice peut-il s'appuyer sur les deux accords signés avec l'Union européenne pour se tirer de cette situation problématique ?

Certainement. L'Accord de Partenariat économique (APE) avec l'Union européenne comporte un chapitre dédié à la pêche et des dispositions pour venir en aide aux entreprises du secteur de la transformation. Ce sera le moment de faire la preuve de la pertinence de cet accord avec l'Union européenne. L'APE a été conclu puisque nos intérêts et ceux de l'Union européenne sont étroitement liés. En effet, le secteur du thon mauricien est le plus gros acheteur du poisson pêché par les flottes européennes de l'océan Indien. Notre industrie est également un des principaux fournisseurs du marché européen, que ce soit en conserves ou en longes de thon. Nous considérons donc l'Union européenne comme un partenaire. Ce qui fait que, pour la résolution de la situation actuelle, nous estimons qu'il y a forcément un accord à trouver.

Le paradoxe de cette situation est que ce soit l'industrie elle-même qui propose des mesures destinées à limiter les prises. Y a-t-il une explication à cette démarche ?

Nous ne sommes pas contre la pêche à la senne, qui est celle qui permet notre développement économique. Nous sommes en faveur d'une pêche durable et responsable.

Pourquoi faut-il absolument réduire l'effort de pêche de l'albacore qui à court terme pourrait coûter cher à l'industrie ?

Cette démarche est nécessaire afin que les stocks d'albacore puissent se reconstituer et assurer ainsi la pérennité des stocks pour les générations futures et pour la sécurité alimentaire des pays de la zone océan Indien.

Il est aussi important que les États-pavillons gèrent de manière précise les allocations de pêche qu'ils octroient à leurs flottes afin d'éviter que leurs bateaux ne s'empressent de pêcher le plus vite possible le maximum de poisson sans tenir compte de leurs tailles. Ces pratiques mettent en péril une activité régionale qui emploie des milliers de personnes. Il ne s'agit pas seulement de personnes employées dans des conserveries, mais de toute la chaîne de valeur qui y est associée avec les bateaux frigorifiques de transport, les dockers, les usines de farine de poisson et d'huile, les entreprises de logistique, le chantier naval. Ce qui représente environ 8 000 emplois directs, seulement pour Maurice.

Les opérateurs mauriciens semblent se concentrer dans la région alors que la zone de compétence de la commission inclut également les mers adjacentes au nord de la convergence Antarctique. Pourquoi est-ce que les bateaux battant pavillon mauricien ne pêchent-ils pas dans ces zones, plutôt que de laisser cette activité aux bateaux de pays concurrents ?

La zone se situant dans les mers adjacentes au nord de la convergence Antarctique regroupe des espèces, dont la légine, qui sont soumises à des quotas et à une réglementation très stricte. Les prises de ces espèces sont loin de constituer notre coeur de métier. Dans nos usines, les thons que nous transformons pour la conserve sont surtout des thons tropicaux : l'albacore (yellowfin), le listao (skipjack) et le patudo (bigeye). Ils sont pêchés dans une région allant de 10 degrés au nord de l'équateur à 10 degrés sud.

Si on se limite aux ressources de la région de l'océan Indien, quelles sont les perspectives de croissance du secteur de la pêche ?

Avant même d'envisager une quelconque croissance, il faut déjà commencer par préserver nos acquis. La ressource thonière n'est pas inépuisable. Loin de là. Il y a déjà beaucoup de pression sur les stocks dans la zone de l'océan Indien. Il faut absolument trouver un équilibre entre les revenus générés par la pêche et l'exploitation soutenable. À trop vouloir prélever, nous risquons de tuer la ressource qui fait vivre des millions de personnes tout autour de notre océan et de léser ainsi les générations à venir.