Ile Maurice: Fashion SVP - Treize entreprises de textile à Londres les 27 et 28 juin

communiqué de presse

Treize entreprises de textile, dont quatre grandes entreprises et neuf PME, participeront les 27 et 28 juin 2017 pour la deuxième fois au Fashion SVP à l'Olympia de Londres. Cette initiative d'Enterprise Mauritius est en ligne avec la stratégie de consolidation et d'expansion de nos marchés.

Les entreprises locales exposeront leurs dernières collections de T-shirts, chemises, denim, vêtements en tricot et jersey wear aux acheteurs britanniques. L'objectif est de connecter les manufacturiers de textile avec les acheteurs/fournisseurs du Royaume-Uni, d'Europe du nord et de Scandinavie. De plus, les exportateurs mauriciens utilisent cette plateforme pour montrer leur savoir-faire tout en sécurisant des commandes pour la prochaine saison.

Fashion SVP offre un accès direct aux acheteurs des grands détaillants européens aux plus petites chaînes, marques de vêtements, importateurs et grossistes. La dernière édition a attiré des acheteurs des entreprises telles que Marks & Spencer, Debenhams, Monsoon, Next, River Island, John Lewis, House of Fraser, Harrods, Aurora Group, Diesel, Joules, Ted Baker, TM Lewin, French Connection, ASOS, Next, et Arcadia Group, entre autres.

L'industrie du textile et de l'habillement est un contributeur clé au PIB de Maurice. Le Royaume-Uni reste un marché important pour les exportations mauriciennes, contribuant à plus de 15% des exportations domestiques globales. Au fil des années, ce secteur s'est émergé comme un secteur flexible qui s'adapte aux dernières technologies en vue de rester compétitif. Maurice collabore avec les principaux distributeurs britanniques dont Arcadia Group, Next, Debenhams, Harrods, et River Island, entre autres.

A présent, Maurice jouit d'un accès libre de droits et de quotas aux pays de l'Union européenne sous l'Eastern and Southern Africa Economic Partnership Agreement. Cependant, après le référendum du Royaume-Uni sur l'adhésion à l'UE, les exportateurs mauriciens font face à de nouveaux défis. En vue d'encourager davantage les exportations, le gouvernement mauricien a introduit le Speed-to-Market Scheme qui est mis en œuvre par Enterprise Mauritius.

Mode : Une industrie dynamique

L'industrie de la mode est très dynamique d'où la nécessité d'anticiper les nouvelles tendances de la prochaine saison. Dans ce contexte, Enterprise Mauritius a engagé les services de Trendstop Ltd, une société de conseil basée à Londres dont l'expertise consiste à prévoir les dernières tendances et à créer de nouveaux modèles pour le marché britannique.

Les opérateurs mauriciens ont bénéficié de l'expertise de Trendstop Ltd pour réaliser leurs nouvelles collections. Ces collections seront maintenant présentées aux acheteurs du Royaume-Uni lors de leur participation à Fashion SVP. Plusieurs distributeurs renommés ont déjà confirmé leurs visites aux stands mauriciens pour prendre connaissance des produits offerts par Maurice.

Maurice reste une des principales destinations d'approvisionnement pour les acheteurs du Royaume-Uni, cela grâce à sa capacité de livrer les commandes dans un court délai. L'investissement en tissus, la conformité éthique et la confection des produits tendance pour la nouvelle saison sont d'autres facteurs déterminants.