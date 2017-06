Congo-Kinshasa: Grand Equateur - Plus de 30 000 réfugiés centrafricains recensés en un mois (HCR)

Plus de trente mille réfugiés centrafricains sont enregistrés dans le Grand Equateur, depuis le mois de mai dernier. La représentante régionale du HCR en RDC, Ann Monica Encontre, a livré ces statistiques mercredi 14 juin, lors de la conférence hebdomadaire des Nations unies à Kinshasa. Selon elle, ces personnes s'ajoutent à plus de 130 000 autres vivant déjà en République démocratique du Congo.

Ces réfugiés fuient les combats en République centrafricaine (RCA) et entrent par les provinces du Nord-Ubangi et du Bas-Uélé, a ajouté Ann Monica Encontre, en prélude de la journée internationale des réfugiés, célébrée le 20 juin de chaque année.

Face à cet afflux, Ann Monica Encontre promet le soutien du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au gouvernement et aux populations locales.

« Il n'y a aucun doute. Il y a beaucoup à faire pour accueillir les réfugiés. On fait le mieux possible pour soutenir les structures de l'Etat et les communautés locales. Les réfugiés sont souvent des gens avec une forte capacité. Si nous leur donnons la possibilité, ils sont capables de contribuer à améliorer leur sort et ainsi influencer positivement la situation des populations hôtes », a souligné la représentante régionale du HCR en RDC.

Faciliter la cohabitation

Pour faciliter la cohabitation entre ces réfugiés et les autochtones, le HCR organise actuellement des rencontres avec les étudiants des établissements d'enseignement supérieur et universitaire de Gbadolite, au Nord-Ubangi qui abrite à ce jour plus de 100 000 réfugiés centrafricains.

Plus de 250 étudiants de Gbadolite ont été édifiés, sur les principes de la protection internationale, les personnes relevant de la compétence du HCR, la responsabilité du gouvernement congolais dans la protection des réfugiés, les droits et devoirs de ceux-ci sur le sol congolais, autant des thèmes ont été également abordés à cette occasion.

Ces rencontres du HCR avec les étudiants ont aussi pour but d'amener les étudiants à contribuer à la promotion des droits des réfugiés dans leurs milieux respectifs.

Les premières vagues de réfugiés centrafricains ont traversé en RDC avec l'éclatement des violences dans leur pays en 2013. Ils fuient des affrontements entre les Seleka et les Antibalaka.