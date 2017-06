Sénégal: PSE-ODD - Les acteurs du developpement travaillent pour l'alignement

L'efficacité et l'efficience des politiques, des projets et des programmes sectoriels de développement du Sénégal confinés dans le référentiel dénommé Plan Sénégal Emergent (Pse) doivent systématiquement s'aligner aux Objectifs de développement durables (Odd).

Ce nouvel ordre mondial en matière de développement durable pris par la communauté internationale le 25 septembre 2015 à New-York assorti de 17 objectifs de développement durables et 169 cibles devrait conduire chaque pays vers une situation meilleure, en ne laissant personne en rade.

Le Sénégal, en phase avec cette nouvelle orientation réunit depuis hier, mercredi 14 juin et ce, jusqu'au vendredi, services de l'administration, partenaires techniques et financières, Organisations de la société civile (Osc), élus locaux, acteurs décentralisés... autour de la problématique: «L'alignement et l'intégration des Odd dans les politiques publiques». Durant ces trois jours, les acteurs du développement vont se pencher sur l'approche intégrale et intégrée des phénomènes prioritaires. De manière spécifique, il est question d'établir un diagnostic portant sur entre autres l'alignement des cibles avec les actions prioritaires du Pse et leur niveau de hiérarchisation, l'identification des stratégies au niveau sectoriel, et régional dans le suivi de la mise en œuvre des cibles Odd, en cohérence avec les lettres de politiques sectorielles de développement (Lpsd) et les cadres de planification au niveau déconcentré et décentralisé, et l'établissement de la situation de chaque indicateur Odd (services responsables, sources des données, la situation des années 2015 et 2016 et la cible visée chiffrée 2016-2020).

A ce sujet, Mayacine Camara, coordonnateur de la direction générale de la Planification et des politiques économiques fera noter la bonne dynamique amorcée par le gouvernement. Sur ce, il dira: «Le Sénégal a engagé des travaux d'intégration des Odd dans le Pse. Dans cet exercice, nous avons retenu une démarche avec les objectifs d'alignement qui seront subdivisés en plusieurs étapes, à savoir l'intégration et la priorisation des cibles urgentes des Odd à la mise en œuvre du Plan d'actions prioritaires du Pse et aux Lpsd 2014-2018. Le tout arrimé et harmonisé avec notre cadre de politique publique». A cela, «développer et mettre en place des stratégies qui permettront de prendre en compte le restant des cibles des Odd dans les phases ultérieures en termes de formulation de documents cadre de politiques (macroéconomiques, sectorielles, projets et programmes, réformes et mesures) ou de suivi (définition de nouveaux indicateurs)» a-t-il ajouté.

Toutefois, précise M. Camara, le département de l'Economie (direction générale de la planification des politiques économiques et l'Agence nationale de statistique et de la démographie) a déjà conduit des travaux préparatoires d'alignement des cibles Odd avec les actions prioritaires du Pse, d'harmonisation des indicateurs et de mise en place d'une plateforme de suivi des Odd.