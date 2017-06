Sénégal: De Nollywood à Senewood ? - La «qualité» avant tout, disent Sopé et «Lamarana»

Une télévision rien que pour nos séries et films à nous ? Peut-être, mais pas sans un contenu de qualité. C'est l'avis du comédien Ibrahima Mbaye Sopé et de son confrère Ibrahima Mbodj, dit Lamarana Diallo, qui explique aussi pourquoi il a pris un peu de «recul».

«Wiri Wiri», «Pod et Marichou», « Dinama nekh », «Mbettel», «Double vie»... Des séries typiquement sénégalaises, il y en a à la pelle. Mais qu'en pensent vraiment les acteurs du secteur ? Certains d'entre eux laissent même entendre qu'il faudrait une chaîne de télévision rien que pour nos films et séries. Le comédien Ibrahima Mbaye Sopé, qui est aussi membre du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra) a son avis là-dessus : «Il y a trop de séries ; du coup ça devient banal. Et on expose trop le produit avec de la publicité (... )

Néanmoins, je suis content de la multitude des nouvelles troupes, le métier est informel alors n'importe qui peut l'embrasser mais il faut toujours aller se former même si on est professionnel. Je suis de ces gens qui rêvent à la création d'une chaîne spécialement conçue pour la diffusion de nos films. Sur ce, il est obligatoire que la production sénégalaise tire vers l'excellence. Si nous voulons exporter notre produit, je lance un appel au perfectionnement. Que les acteurs, techniciens et comédiens aillent se documenter, se ressourcer. Mieux, il faut qu'ils fassent des formations de qualité concernant la matière. Il faut des mesures d'accompagnement une fois que l'on aura cette chaîne à notre disposition. Concernant la valeur des contenus, il y a beaucoup de travail à faire pour ranger la production sénégalaise dans la ligne des réalisations cinématographiques au niveau international».

Nous poursuivons, avec cette fois un monsieur que l'on ne présente plus, Ibrahima Mbodj, plus connu sous le nom de l'un des personnages qu'il a eu à incarner : Lamarana Diallo. Comme Ibrahima Mbaye Sopé, l'artiste se réjouit de l'effet explosif des productions de films sénégalais, mais il insiste aussi sur la qualité. «Qu'on se dise la vérité : si les films sénégalais ne sont pas si convoités à l'échelle internationale c'est parce que la qualité fait défaut et que nos produits ont besoin d'être exportables. A l'instant où je vous parle, je regardais la chaîne Nollywood, pourquoi pas Senewood au Sénégal ? C'est possible mais ce projet risque de ne pas briller de mille feux, si les films continuent à proliférer sans la qualité».

Ibrahima Mbodj s'est aussi prononcé sur sa petite léthargie. «Vu le phénomène des séries, j'ai éprouvé le besoin de prendre du recul pour travailler dans mon coin avant de l'exposer, voire faire un grand retour à la télé. Parce qu'en tant qu'ancien je m'interdis de suivre cette mouvance. Dans tout ce dans quoi je m'embarque, l'obligation de mettre la qualité et le professionnalisme en bandoulière m'anime. Actuellement, je suis dans un grand projet sur le social, mais je compte abréger les arguments sur ce point, jusqu'au moment venu où je le mettrai au vu et au su de tout le monde ».