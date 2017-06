Sénégal: Changement d'habitudes pendant le ramadan - Conflit de générations

En cette période du mois de Ramadan, jeunes comme plus vieux changent leurs habitudes. Mais une chose saute aux yeux pour ce qui est de la jeunesse : c'est temporaire. Pour ce qui est des plus âgés, c'est un changement certes, mais pas radical. C'est toute l'année qu'ils respectent cela, cependant cette période leur permet de se recentrer sur la religion.

Le mois de Ramadan a débuté depuis une vingtaine de jours. A cette occasion la plupart des Sénégalais changent leurs habitudes en matière de divertissement. Comme ce jeune homme de 25 ans, Alassane Gaye, vêtu d'un costume noir simple, sans aucunes fantaisies. Cet accoutrement correspond à ses changements d'habitudes : « Je n'écoute plus de musique, uniquement les chants religieux ». Pour ce qui est de la télévision, il ne regarde plus de film d'actions ni les séries, leur préférant la lecture du Coran. Il rend également plus visite à ses proches, considérant que ce mois-ci y est propice.

Son comportement n'a pas grand-chose à voir avec celui de Sall, 15 ans, qui avoue ne pas changer ses habitudes vestimentaires (mais elle porte le voile toute l'année). Quant à son compagnon, Diop, 20 ans, il dit faire plus attention. Il s'habille plus sobrement (pas de jean déchiré ou de slim... ). Cependant, de manière générale, ils regardent tous les novelas mais évitent la musique populaire, en échange de l'écoute de « khassaïde » et de lectures du Coran.

Ce sont plutôt les personnes d'un certain âge qui respectent les préceptes vestimentaires et culturels. Comme cette vendeuse de 56 ans, vêtue en robe wax et qui dit être habillée comme cela tous les jours. Elle aussi écoute beaucoup les chants religieux mais regarde tout de même régulièrement les infos. Ou encore, Yoro Diallo, 58 ans qui va même jusqu'à déplorer le comportement des jeunes et plus particulièrement des jeunes filles. Pour lui, ce sont elles qui devraient encore plus respecter ces consignes vestimentaires car « la femme est la mère du monde ».

Selon-lui c'est grâce à elle que le monde est ce qu'il est et elle doit donc s'habiller décemment (se couvrir un maximum le corps). Lui-même écoute beaucoup les conférences islamiques et s'intéresse plus à cette période à l'histoire du Prophète.

Autant dire que sur cette question-là, entre ancienne et jeune génération, les avis divergent.