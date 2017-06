Le stade Caroline Faye de Mbour retrouve un éclairage correct avec la réception d'un lot d'ampoules d'une valeur de 17 500 000 francs Cfa. La remise symbolique de ce matériel a été faite par Saliou Samb, président du conseil départemental et du Stade de Mbour et Fallou Sylla, maire de Mbour et président du comité de gestion du stade, suite à la signature d'un partenariat tripartite entre les deux collectivités locales et le groupe Auchan pour l'implantation d'une infrastructure commerciale. Celle-ci couvre une surface d'un hectare de la réserve du Stade Caroline Faye en face de la Nationale 1.

LE GROUPE AUCHAN S'ENGAGE SUR LES INFRASTRUCTURES

Selon Saliou Samb, qui a démarché Auchan par le canal du conseil départemental, ce sont les premières retombées de ce partenariat public-privé pour la commune de Mbour. Il a rappelé les engagements du groupe Auchan qui se résument à assurer la maintenance et l'entretien du stade Caroline Faye (la pelouse, l'éclairage) en plus de la construction d'un plateau multifonctionnel (terrain de basketball, de handball et de volleyball) en cours de réalisation. Il a salué le groupe Auchan qui, très versé dans ce partenariat, a pris entre autres engagements, la participation à la construction d'un centre culturel multimédia dans l'enceinte de la municipalité de Mbour et celle d'une promenade des mbourois dotée d'un espace vert et d'allées piétonnes. Mais aussi la mise en place d'un réservoir pour le captage, la maîtrise des eaux pluviales des environs du stade et pour à l'arrosage des espaces verts. Fallou Sylla, le maire de Mbour a confirmé le cahier de charges de ce partenariat ou de cette convention qui n'a pas encore révélé ses facettes. Les Mbourois, très sceptiques au départ, attendent de voir la concrétisation des engagements.

A en croire le maire de Mbour, tout cela va faire l'objet d'une signature d'avenants. Une visite de chantiers dans l'enceinte du Stade Caroline Faye et des installations du groupe Auchan a été faite par le président du conseil départemental et le maire de Mbour. L"ingénieur en charge des travaux en a profité pour donner des explications avec la création d'emplois pour 150 personnes pour une durée de 10 mois, le temps des travaux. Il a donné rendez-vous au mois de décembre 2017 pour la livraison du complexe Auchan à Mbour.