Sénégal: Hommage à Lamine Guèye

éditorial

«Il rassemblait en sa personne tous les dons et toutes les séductions : la naissance et l'intelligence, l'aisance et la générosité, la culture et l'éloquence», Léopold Sédar SENGHOR.

IL Y A QUARANTE NEUF ANS DISPARAISSAIT UN GEANT

Il y a quarante neuf ans, le samedi 10 juin 1968, s'éteignait à Dakar après une longue maladie, le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, celui qu'on appelait affectueusement Papa Lamine ou plus respectueusement Président Lamine Gueye ou Maître Lamine Gueye.

Chacun de ces titres ou distinctions et tant d'autres encore, il les avait bien mérités car il leur avait donné par sa personnalité et ses qualités toute leur importance et leur vrai sens.

Papa Lamine, car il était le père bienveillant de tous les sénégalais sans distinction. Sa disparition survenue en pleine crise de Mai 68 avait fait s'arrêter d'un seul coup l'agitation, apaisé et réuni le peuple sénégalais dans un recueillement général et une immense tristesse.

Président Lamine avait donné tout son poids et son lustre à cette auguste Assemblée Nationale naissante qui a élaboré les grands Codes de la République ainsi que ses premières lois fondamentales.

Maître Lamine Gueye ne s'était jamais départi de sa robe d'avocat, défenseur des faibles et des nécessiteux mais encore était le tribun dont la verve et l'éloquence était mises au service du Sénégal dans les grandes conférences internationales où le parlement était convié, faisant de son illustre personne le précurseur de la grande diplomatie sénégalaise respectable et respectée par la communauté internationale. En effet, n'oublions pas qu'il fut Délégué de la France à l'ONU de 1952 à 1957, puis Membre de l'Union Interparlementaire conduisant une importante délégation à la 55è Conférence de Téhéran en 1966 (27 septembre- 4 octobre).

Le jour de son décès (d'après le témoignage de Feu Docteur Moustapha Touré, député, vice-président de l'Assemblée et président du groupe parlementaire PS, l'un de ses anciens compagnons politiques et plus proches collaborateurs qu'il considérait comme son propre fils).

« Le jour de son décès nous avons été Pierre SENGHOR (N° 2 du chef de protocole à l'assemblée nationale) et moi-même les deux premiers à son chevet.

Je suis arrivé moins de cinq minutes après Pierre. Il était assis sur une chaise et pleurait. Il sanglotait à haute voix. Je suis venu, à mon tour, ne m'asseyant pas, la main sur la tête du lit, j'ai pleuré en silence longuement. C'est en ce moment que Madame Lamine GUEYE est sortie de son appartement, très digne, elle ne pleurait pas. Elle m'a dit : « fiston, ton grand ami vient de partir, il te transmet le flambeau et te demande de ne jamais le laisser s'éteindre ».

Je retourne à l'Assemblée Nationale : c'est un vrai branle -bas ; le poste de gendarmerie de l'Assemblée est mobilisé, des coups de téléphone qui fusaient de partout.

Le Président SENGHOR est prévenu.

Je me rappelle que c'est dans son bureau d'avocat, au rez-de-chaussée de sa demeure qu'on a descendu son corps ; nous avons fait marcher trois ventilateurs pour rafraîchir l'atmosphère.

Au retour à la maison, je me suis habillé, j'ai mis mon écharpe et j'ai recommandé à tous les collègues députés d'en faire autant.

Iba GUEYE le fils de Lamine était déjà mort, il restait Boubacar GUEYE dont l'honoré Seydou Nourou TALL me disait que ce fils était de Bintili une princesse du Khasso.

Dans l'après midi, la dépouille mortelle, posée sur un affût, était conduite sur le parvis de l'Assemblée pour recevoir des funérailles nationales.

Toutes les autorités gouvernementales, militaires, religieuses, étaient là.

Le rond - point de l'assemblée (aujourd'hui place Soweto) était noir de monde. »

« Etaient là notamment El Hadji Seydou Nourou TALL, El Hadji Abdoul Aziz SY, El Hadji Ibrahima NIASSE de Kaolack.

Le cortège, dirigé par El Hadj Abdoul Aziz, s'est ébranlé lentement vers la Zawya El Hadji Malick SY

L'avenue que nous avons empruntée porte désormais et pour l'éternité le nom de Lamine GUEYE. La prière faite, nous avons emprunté la rue Amadou Assane NDOYE, un de ses compagnons fidèles, un de ses adjoints à la mairie de Dakar.

C'est à pied que nous avons suivi la dépouille de ce grand homme jusqu'au cimetière aujourd'hui fermé de la Médina ; là, juste à l'entrée, à la gauche, se sont retrouvés El Hadji Seydou Nourou TALL, Serigne Abdoul Aziz SY, El Hadji Ibrahima NIASS et d'autres membres de la famille qui se disputaient presque à qui fera la prière mortuaire.

Aujourd'hui encore le tombeau de Lamine GUEYE est là. Ses amis viennent s'y recueillir régulièrement, ceux qu'il a laissés derrière lui.

Ce qui m'a encore frappé ce soir là, c'est les nombreux petits garçons qui grimpaient sur la clôture du cimetière et qui tenaient à être présents à l'enterrement : « laissez venir à moi les enfants, laissez venir à moi les innocents ». Depuis toujours les enfants sont les protégés des prophètes et des saints hommes de Dieu. Voilà le dernier jour. »

Notes biographiques

Lamine GUEYE est né le 20 Septembre 1891 à Médine (Soudan Français).

Ses parents étant originaires de Saint-Louis, il devenait automatiquement citoyen français. Dans son dossier d'enseignant conservé aux Archives Nationales, se trouve une attestation du maire de Saint-Louis, datée de 1916 qui confirme la citoyenneté de Lamine GUEYE.

Cursus scolaire et professionnel de Maître Lamine GUEYE :

- école coranique de l'imam de Saint- Louis, Amadou Sarr Ndiaye (1897) ;

- école primaire des frères de Ploermel devenue école Brière de l'Isle où il ne reste que trois ans (1904-1907) ;

- une année à l'école primaire supérieure et commerciale dite Ecole Faidherbe où il obtient le Brevet Elémentaire (1908) ;

- école normale à Saint-Louis ;

- suppléance à la Médersa de Saint-Louis où il faisait des traductions en français de textes arabes.

. Lamine GUEYE a effectué son service militaire. Il a été incorporé le 10 Février 1917 à Lyon ; il est resté sous les drapeaux jusqu'au mois de Février 1918.

Lamine GUEYE est entré dans l'enseignement le 18 Octobre 1909 ; il a démissionné le 1er Février 1922. Il a servi en qualité d'instituteur à Bakel, d'Octobre 1910 à Février 1912.

Il a également enseigné à Podor du mois d'Octobre 1912 au mois de Juillet 1913 et d'Octobre 1914 à Juillet 1915. Il a enseigné, en dehors de Bakel et Podor, à Saint-Louis, à Kaolack et à Dakar (école de la rue de Thiong).

Lamine GUEYE a été affecté à l'Ecole Normale William Ponty à Gorée par arrêté du gouverneur général n° 1423 du 23 Septembre 1920. Il y a été chargé du cours de mathématiques. Parmi ses élèves figuraient Félix HOUPHOUET BOIGNY, Jean Félix TCHICAYA, Mamadou KONATE et Mamba SANO. L'Ecole Normale a été créée par arrêté du Gouverneur Général du 24 Novembre 1903 avec Saint-Louis pour siège. Elle a été transférée à Gorée en 1913. Elle est devenue Ecole Normale William Ponty en 1915 et transférée à Sébikotane en 1937.

Il a été nommé avocat défenseur par arrêté du Gouverneur Général n° 2983 du 23 Décembre 1930.

Carrière politique et parlementaire.

Inscrit au parti socialiste SFIO en 1923, Lamine Gueye est élu Maire de Saint- Louis en 1925. Il est le Président du Grand Conseil de l'Afrique Occidentale Française en 1943 et rencontre De Gaulle à Dakar en 1944. Il est le Maire de Dakar de 1945 à 1961. Secrétaire Général de la SFIO Sénégal- Mauritanie, il est en 1946, le Président du Conseil Général du Sénégal, membre du Comité Directeur de la SFIO et Sous- Secrétaire d'Etat dans le Cabinet Léon Blum.

Conseiller territorial SFIO de Dakar et Grand Conseiller du Sénégal en 1947, il est élu Président de l'Assemblée Territoriale en 1952 et est le Délégué de la France à l'ONU jusqu'en 1957. Cette même année 1957 où il est le Président du Mouvement Socialiste Africain (MSA) et Directeur Politique du Parti Socialiste d'Action Sénégalaise (PSAS).

En 1958, il est membre du Comité constitutionnel français, membre du Comité directeur de l'UPS, député UPS à l'Assemblée constituante du Sénégal et Sénateur du Groupe PRA.

Le 22 février 1959, il est nommé Directeur politique de l'UPS. Le 2 avril 1959, il siège à l'Assemblée fédérale du Mali et est élu Président de l'Assemblée législative avant de devenir le premier Président de l'Assemblée Nationale du Sénégal sans interruption jusqu'à sa disparition le 10 juin 1968.

Lamine Gueye, précurseur de la diplomatie sénégalaise

Lamine Gueye participa à plusieurs conférences internationales (Union Interparlementaire, conférence des Non- Alignés, etc.) et initia au sein de l'Assemblée Nationale une diplomatie parlementaire à travers notamment les groupes d'amitié. Cette diplomatie parlementaire a été maintenue et développée par ses successeurs et ouvrit la voie à cette prestigieuse diplomatie qui vaut encore aujourd'hui au Sénégal d'être présent dans le « concert des nations », d'être écouté et respecté. Le Président Senghor a su avec intelligence tirer profit de la démarche prospective du précurseur Lamine Guèye.

La première participation de l'Assemblée Nationale du Sénégal à l'Union Interparlementaire eut lieu lors de la 55ème Conférence Interparlementaire qui se tint du 27 septembre au 4 octobre 1966 à Téhéran, capitale de l'Iran, dans le contexte de la guerre du Viet- Nam. Près de 450 parlementaires, accompagnés de quelque 85 secrétaires et conseillers y participaient et cinquante huit pays étaient représentés.

En conclusion de son intervention, Lamine Gueye déclara :

« Guidés par le souci d'assurer au monde une paix définitive, ne devons-nous pas, quelles que soient nos appartenances au plan occidental ou oriental, nous efforcer de mettre sur pied un ensemble de mesures pratiques applicables dans l'immédiat en vue d'une solution au grave conflit en cours ? Ne devons nous pas faire entendre à ceux qui se battent que leur combat n'est pas seulement source de soucis et d'épreuves pour eux, mais aussi source de soucis et d'épreuves pour le monde entier ? Ne devons-nous pas unir tous nos efforts dans la recherche de cette paix universelle et définitive ? Ne devons-nous pas tous ensemble travailler à l'instauration de la justice dans la sérénité et le respect du droit des minorités ?

Tel ne doit-il pas être l'objectif de cette 55e Conférence ? Ce résultat ne constituerait-il pas un des moments historiques de notre existence ? Je suis convaincu, Mesdames, Messieurs, que cette œuvre il nous faut l'accomplir. Nous aurons au surplus mérité la confiance que des centaines de millions d'individus mettent dans l'efficacité de nos travaux.

Je vous pose la question, avons-nous le droit de nous soustraire à cet effort ? Je suis convaincu qu'aucun d'entre nous ne voudrait voir se clore nos travaux sans avoir justifié, de façon pratique, utile et efficace, l'immense espoir que le monde entier place dans nos activités. »

Nous souhaitons vivement qu'à l'occasion du Cinquantenaire de sa disparition un Symposium International sur la vie du Président Lamine Gueye se tienne pour pérenniser sa pensée dans ses dimensions morales, sociales et politiques ainsi, l'œuvre exemplaire de ce géant pourra enfin et pour toujours rester dans la mémoire collective des sénégalais.

Cette année comme par coïncidence nous célébrons sa disparition un samedi 15ème jour du mois béni de Ramadan et à un peu plus d'un mois des élections législatives.

Qu'Allah le Tout-Puissant, Tout-Miséricordieux agrée toutes les prières que nous ferons pour le Président Lamine Gueye ce jour et qu'Il fasse les élections se dérouler dans la paix en inspirant les candidats et leurs amis à prendre exemple sur leur illustre prédécesseur qui a toujours pris avec hauteur, dignité et foi les évènements heureux et malheureux de sa riche carrière politique.