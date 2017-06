Après un aperçu livré la semaine dernière sur la problématique de la sécurité en mer, un focus est fait sur d'autres aspects du secteur liés à l'armement du secteur, les facettes de la cogestion, et les limites des mesures conduisant vers une pêche durable.

Des experts et observateurs de la pêche artisanale ont attiré l'attention sur l'armement saccageur de la ressource. En effet, dans le secteur, perdure l'usage du filet monofilament sur une bonne partie du littoral malgré les dispositions du code de la pêche qui l'interdisent.

L'usage de cet engin de pêche est très dévastateur selon eux car, sa biodégradabilité est à l'échelle géologique. Les maux liés à son usage frustrent les environnementalistes et les partisans de la pêche durable. En effet, les filets monofilaments décrits, sont dévastateurs à la ressource. Avec des maillages hors normes, ils sont redoutables face aux juvéniles.

Une fois, hors d'usage, ces mêmes filets, immergés continuent de capturer inutilement du poisson et participent au pillage de différents types de ressources halieutiques. Le constat interpelle sur des questions de bonne gouvernance et d'une administration.

Selon Gaoussou Guèye de l'Aprapam, les faits abordés plus haut interpellent plus d'un et incitent à parler de la cogestion dont l'effectivité pose quelques zones d'ombre. Cela pousse selon lui à une introspection, une réflexion de l'ensemble des parties concernées. Sa mise en œuvre demande la prise en compte de l'existant avec les mesures et dispositions règlementaires d'une part et le fruit des concertations des acteurs à la base, d'autre part.

Les responsabilités de tout un chacun sont évoquées. Dans le contexte actuel, de multiples exemples montrent les limites de la cogestion. Des pêcheurs artisanaux continuent de braver les interdictions de prélever la ressource dans les aires marines protégées et même d'utiliser la manière forte pour s'y adonner. Les sorties des comités de surveillance sont entre le manque de moyens et le sous équipement. Ils mutualisent des moyens, se cotisent et prennent d'énormes risques pour assurer la pérennité de la ressource.

Selon le responsable de l'Aprapam, le concours des comités locaux de la pêche artisanale est à saluer dans la gestion du poulpe. Les canaris immergés à Nianing ont fini de faire leurs preuves. Ils observent le repos biologique et participe à la régénération de la ressource.