communiqué de presse

L'impératif d'assurer, dans toutes les structures publiques et parapubliques, une bonne conservation des archives, et d'asseoir l'appropriation et la mise en œuvre d'une stratégie nationale de modernisation de la gestion des archives, la restructuration, la modernisation et le renforcement des moyens de l'Imprimerie nationale, dans le cadre de la publication et la diffusion des documents publics notamment le projet de l'Histoire générale du Sénégal en réécriture étaient, entre autres, au menu du Conseil des ministres d'hier, mercredi 14 juin.

La Journée internationale des Archives est célébrée le 9 juin dernier. Revenant sur cet événement, le président de la République rappelle au gouvernement l'impératif d'assurer, dans toutes les structures publiques et parapubliques, une bonne conservation des archives, et d'asseoir l'appropriation et la mise en œuvre d'une stratégie nationale de modernisation de la gestion des archives, à travers l'implication des universitaires et autres professionnels du secteur.

Selon le communique du Conseil des ministres qu'il a présidé hier, le Chef de l'Etat demande au gouvernement de veiller à l'intensification de la numérisation des archives et documents administratifs, à la réalisation, dans les meilleurs délais, du Centre national des Archives, ainsi qu'au recrutement de professionnels, bibliothécaires et archivistes, pour assister les administrations.

Les tirailleurs nationaux n'ont pas été oubliés. Appréciant l'action de ces anciens combattants et des victimes de guerre dans le développement national, le président de la République enjoint à son gouvernement d'accorder une attention particulière à l'amélioration soutenue de leur situation, et à l'actualisation du cadre législatif et règlementaire y afférent, notamment la loi n°61-39 du 15 juin 1961.

Dans ce cadre, il importe d'engager un programme spécial de réhabilitation du siège de l'Office national des Anciens Combattants et Victimes de guerre (ONAC) et des Maisons des anciens combattants installées dans les régions, de renforcer les ressources financières allouées à l'Office, et de le doter de moyens logistiques appropriés. Ainsi, le Chef de l'Etat invite le Gouvernement à préparer la tenue, dans les meilleurs délais, de la rencontre annuelle avec une délégation des anciens combattants, lit-on dans le document.

MODERNISATION DE L'IMPRIMERIE NATIONALE POUR L'IMPRESSION DE L'HISTOIRE GENERALE DU SENEGAL

Par ailleurs, magnifiant le travail remarquable déjà accompli par le Professeur Iba Der Thiam et ses équipes, dans le cadre du projet de réécriture de l'Histoire générale du Sénégal, le Président de la République demande au Premier Ministre d'engager la restructuration, la modernisation et le renforcement des moyens de l'Imprimerie nationale, afin de consolider sa contribution dans l'impression, la publication et la diffusion des documents publics.

Au paravent, à l'entame de sa communication, le Chef de l'Etat saisissant l'occasion de la commémoration du dixième anniversaire de la disparition d'Ousmane Sembène, a salué le patriotisme exemplaire, le talent artistique et l'engagement panafricain de celui qui fût tirailleur, écrivain et un pionnier du cinéma africain. A cet égard, il demande au gouvernement d'engager toutes les diligences requises, pour assurer une bonne conservation de l'ensemble des œuvres et édifices personnels qu'il a réalisés et qui doivent être répertoriés, classés au patrimoine national et présentés au grand public.