interview

Principal responsable du programme de lutte contre les grossesses précoces à l'école, Mamadou Mbaye s'investit depuis de longues années pour épargner les filles de ce handicap. Avant la rencontre au CEM Ndiarka Diagne de Guédiawaye ce jeudi 15 juin, il a bien voulu faire savoir davantage aux lecteurs de Sud Quotidien sur ce combat qu'il veut faire porter à toute la société pour éradiquer les grossesses en milieu scolaire.

Pouvez-vous revenir sur ce projet de moralisation active dans l'école?

L'Asbef en collaboration avec le ministère de l'Education nationale est en train de dérouler le PEGMISS qui est le projet d'éradication des grossesses précoces en milieu scolaire. Voilà deux ans que le projet est déroulé dans trois départements : Les départements de Kolda, Fatick et Pikine-Guédiawaye. C'est un projet qui vise à réduire la prévalence des grossesses en milieu scolaire d'au moins de 25 % d'ici 2018. Donc, un certain nombre d'activité est en train d'être déroulé dans une trentaine de CEM de ces localités. Parmi ces activités figurent en bonne place un projet de plaidoyer. Dans cette deuxième phase l'Asbef veut amener les collectivités locales à financer la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. Parmi ces activités, il y a des plaidoyers au niveau des autorités et les journées de partage du code d'éthique et de conduite au niveau des CMS. Il y a aussi des sessions de dialogue communautaire au niveau des communes et autres.

Quelles sont les nouvelles initiatives qui seront menées pour atteindre vos cibles?

Le ministère de l'Education Nationale et l'Asbef veulent que les collectivités locales financent la santé de la reproduction chez les jeunes. Ces derniers sont exposés à des problèmes de SR et n'ont pas les moyens de se faire soigner. Donc, si les collectivités prennent en charge le financement de la santé de la reproduction auprès des adolescents et des jeunes, cela peut régler beaucoup de problème. Au niveau des collectivités locales, la nomenclature budgétaire n'a pas prévu une enveloppe financière pour la santé de la reproduction, donc l'Asbef veut les amener à réserver une part de leur budget dans le financement de la santé de reproduction. Le focus est mis aussi sur cela.

Quel est le contenu du code de conduite ?

Il y a un code de conduite qui est en train d'être vulgarisé dans les CEM. On veut amener les différentes parties prenantes de l'éducation à savoir les parents d'élèves, les enseignants, le personnel administratif de l'école, les élèves à adopter ce code de conduite. Celui-ci porte sur le port obligatoire de blouses standardisées, l'élimination dans les écoles des manifestations de déperdition comme les soirées dansantes, l'interdiction des cours de renforcement au-delà de 19 heures. En général, des élèves restent à l'école jusqu'à 20 heures pour des cours de renforcement alors qu'ils s'adonnent à autre chose. On va vers l'assainissement des relations entre professeurs et élèves. Que les relations ne se limitent sur l'aspect pédagogique. L'école étant un milieu de socialisation, il faut que les relations entre les professeurs et les élèves restent uniquement dans le cadre pédagogique.

Quel impact attendez-vous dans l'observation de ce code ?

Ce code, s'il est appliqué par toutes les parties prenantes, va impacter positivement sur l'améliorer des relations entre élèves et enseignants. Parce qu'on a constaté que les principaux auteurs des grossesses au niveau des écoles sont les élèves alors que les enseignants représentent la portion congrue. Les autres responsables de ces grossesses non désirées sont dans le voisinage : artisans, conducteurs de motos Jakarta, vendeurs de produits cosmétiques qui sont les auteurs de ces grossesses indésirables. C'est pourquoi, on cherche à améliorer les relations entre les différentes parties prenantes de l'école.

Quelles sont les dispositions pour vulgariser le code ?

Pour mieux vulgariser ce code, il y a des pétitions qui sont en train de circuler contre les grossesses en milieu scolaire. Et là, nous avons le soutien du ministre de l'Education Nationale, M. Serigne Mbaye Thiam qui va vers une introduction dans les curricula de l'enseignement de la santé de la reproduction. Donc, on va vers l'intégration de la santé de reproduction dans l'enseignement. Espérons que dans deux ans, les programmes soient améliorés et mis au niveau des CEM.

On est en train de faire le tour des établissements scolaires pour permettre aux enseignants de s'approprier le code de conduite. Ce code a été adopté par des inspecteurs, des membres de la DCSMS (Division du contrôle médicale scolaire) et des agents de la santé et l'Asbef, le Fawé et le Jeep qui participent à nos activités

Au-delà de tout cela, il y a l'aspect juridique sur les grossesses précoces en milieu scolaire ?

Indépendamment de ce code d'éthique, il y a la lettre circulaire 4379 du 11 octobre 1987 signé par l'ancien ministre Moustapha Sourang qui interdit l'exclusion des élèves enceintes. Ces dernières sont reprises immédiatement après leur accouchement. C'est pour des problèmes de sécurité qu'on leur demande de rester à la maison. L'accent est mis sur le plaidoyer.