Sénégal: Eléctions législatives du 30 juillet - Le pool des avocats de Khalifa Sall plaide sa relaxe

Poursuivant sa plaidoirie, devant les journalistes, pour la cause de Khalifa Sall devant les journalistes venus en masse, il a tenu à préciser que « Khalifa Sall ne sera pas jugé. Du moins pas avant la fin des élections législatives, la loi sénégalaise protége tout candidat à une élection nationale de poursuites judiciaires». «Khalifa Sall est candidat aux élections législatives. Donc, il ne peut pas faire l'objet de poursuites. La vitesse avec laquelle le dossier a été emballé démontre que l'objectif était de l'empêcher d'être candidat. Malheureusement pour eux, il est candidat et ne pourra pas être jugé jusqu'aux élections», a souligné Me Bathily.

Pour lever toute équivoque quant à la possibilité ou non de participation du maire de Dakar aux législatives de juillet qui se profilent à l'horizon, Me Demba Ciré Bathily a tenu à rappeler que les détenus jouissent du même droit civique que les autres citoyens. « Les détenus ont le droit de voter. Au-delà de Khalifa Sall, tous les détenus ont le droit de participer à un scrutin. Les autorités doivent prendre des dispositions pour leur permettre d'exercer leur droit civique. Mais vous avez tous remarqué qu'ils ont été exclus du processus électoral», a-t-il déclaré.

