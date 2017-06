Congo-Kinshasa: Justice internationale - Alexis Thambwe Mwamba rattrapé par son passé

La plainte, d'après la source, a été introduite par l'avocat Alexis Deswaef il y a près d'un mois et le juge Michel Claise a été désigné par le parquet de Bruxelles pour se charger de l'instruction de l'affaire. « Le cas de Thambwe Mwamba est traité en Belgique parce qu'il est résident belge et donc le juge est compétent », a déclaré Paul Nsapu de la FIDH (Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme) au cours d'une conférence de presse organisée ce 15 juin 2017 à Bruxelles. Il a appelé les autres victimes à se manifester et en précisant que les actions de ce type vont se poursuivre.

La compagnie Congo Airlines a fait les frais de cette espèce de suspicion généralisée qui avait envahi les leaders de cette rébellion. La destruction en plein vol de son Boeing 727 en constitue une preuve. Les faits se sont déroulés aux abords de Kindu dans un contexte de guerre le 18 octobre 1998. Les cinquante personnes dont quarante-trois civils, essentiellement des femmes et des enfants, et sept membres d'équipage ont péri à la suite du crash.

Décidément, les choses se gâtent de plus en plus pour Alexis Thambwe Mwamba. Chargé à la suite des évasions massives des prisonniers lesquelles lui a valu une motion de défiance à la Chambre basse, le ministre de la justice n'est pas au bout de ses peines. Il vient d'être rattrapé par son passé dans une affaire qui remonte à 1998 lorsqu'il évoluait encore sous le statut de RCD. Cette rébellion installée à Goma avait combattu avec acharnement le régime de Kinshasa jusqu'à interdire le survol du territoire sous son contrôle de tout aéronef provenant d'ailleurs, pour des raisons sécuritaires.

