Congo-Brazzaville: L'Association congolaise de droit maritime renforce ses relations avec les instances mondiales

Le colonel Eric Dibas-Franck, président de l'Association congolaise de droit maritime (A.co.d.m) a effectué une visite de travail à Paris au cours de laquelle il a eu des entretiens fructueux avec les responsables de l'Association française du droit maritime (AFDM) et de l'Institut francophone de droit maritime (IFDM).

Dans la capitale française, le colonel Eric Dibas-Franck a invité les membres de l'Association française de droit maritime à participer au colloque international qui a lieu les 20 et 21 Juillet à Pointe-Noire à la faveur de la célébration dans la ville océane du 5e anniversaire du Code communautaire révisé de la marine marchande et de la CEMAC.

L'AFDM sera représentée à Pointe-Noire par un de ses membres qui fera à cette occasion une communication sur un thème en lien avec l'activité.

Au cours des échanges, le président de l'A.co.d.m a également sollicité le soutien de l'AFDM en vue de son adhésion au Comité maritime international (CMI). La qualité de ses membres et la consistance du dossier présenté n'ont pas échappé à l'AFDM qui accepté volontiers la sollicitation.

L'AFDM a profité de cette occasion pour inviter le président de l'A.co.d.m à prendre part à la journée Ripert, journée consacrée aux problèmes d'actualité du droit maritime qui aura lieu le 4 juillet à Paris. À cette occasion, l'AFDM tiendra son assemblée générale au cours de laquelle des communications de haute importance seront faites. En harmonie, avec ses statuts, l'AFDM a proposé au président de l'A.co.d.m de devenir membre correspondant de son association.

L'autre satisfecit de ces entretiens est l'invitation faite par l'Institut francophone du droit maritime (IFDM) à l'A.co.d.m à prendre à son assemblée générale. L'IFDM va prochainement transférer son siège dans un pays d'Afrique et les villes d'Abidjan (Côte-d'Ivoire) et de Brazzaville ( Congo) sont pressenties pour l'abriter. « Tenant compte du rôle que le Congo joue dans le secteur maritime en Afrique de l'Ouest et du Centre et de sa contribution décisive dans la mise en place de la stratégie africaine des mers et des océans dit Stratégie AIM 2050, le souhait est que cet honneur échoit au Congo » a dit le colonel Eric Dibas-Franck.

L'IFDM a pour objet l'enseignement et la diffusion en langue française des concepts et des règles tant du droit maritime français privé et public que des droits maritimes francophones, ainsi que l'enseignement et la diffusion en langue française des principes et des règles de droit maritime international privé et public dans un des pays de l'institution. Il a également pour objet de contribuer, dans tout pays francophone, à la réalisation de recherches, d'études, de rapports, de projets de textes relatifs au droit privé ou public, au droit maritime, au droit de la mer, au droit de l'environnement marin, et le cas échéant, à toute autre discipline juridique, telle que le droit fluvial par exemple pouvant avoir un lien direct ou indirect avec ces branches du droit. Son siège social est au Havre.

Créé le 23 mai 2015 à Pointe-Noire, l'ACODM regroupe les spécialistes du droit des activités maritimes dans toutes ses composantes : droit public et droit privé, droit interne et droit international ainsi que de l'économie des transports. Son but est d'asseoir son autorité dans le domaine du droit et de l'économie maritime tant au Congo, dans la zone Cemac qu'au niveau international.