Congo-Brazzaville: Division 1/Play-Off - Report du match entre Renaissance du Congo et Muungano

Battu par deux buts à quatre à Kinshasa, Sa Majesté Sanga Balende (10 points) aura, le dimanche 18 juin 2017 au stade Tshikisha de Mbuji-Mayi, l'occasion de prendre sa revanche sur le FC Renaissance du Congo (15 points). Les Anges et Saints du Kasaï oriental, tuteurés par le gouverneur Alphonse Ngoy Kasanji du Kasaï oriental pourraient en même temps se remettre de la lourde défaite de zéro but à quatre enregistrée contre le TP Mazembe à Lubumbashi.

En fait, V.Club joue le mardi 20 juin 2017 au stade des Martyrs contre la formation de Saint George d'Ethiopie, en quatrième journée de la phase des poules (huitième de finale) de la Ligue des champions d'Afrique. Ce serait physiquement épuisant d'aller jouer Bukavu dimanche 18 juin et de prendre l'avion pour revenir à Kinshasa et jouer le mardi.

La rencontre entre le FC Renaissance du Congo et l'Omnisport Club Muungano de Bukavu, comptant pour la 10e journée du Play-Off du championnat national de football, ne se joue plus le jeudi 15 juin 2017 au stade des Martyrs de Kinshasa, comme initialement prévu. La Ligue nationale de football (Linafoot) l'a reporté à une date ultérieure, sur demande de Muungano suite au manque de place dans l'avion alors que les billets ont déjà été payés. Le FC Renaissance du Congo avait rejeté la sollicitation de Muungano, apprend-on. Mais la Linafoot a considéré les preuves fournies par Muungano, évoquant le cas de force majeure. L'absence de Muungano à Kinshasa est donc indépendante de la volonté du club bleu et blanc de Bukavu.

