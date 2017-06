Tunisie: Au portail de la corruption

Quelle que soit la raison ou l'origine de l'incendie, Youssef Chahed dirige actuellement une guerre d'envergure nationale contre la corruption qui a gangréné l'administration tunisienne, y compris douanière. Et il n'est nullement étonnant que les parties ciblées par cette guerre soient tentées de se « défendre », de quelque manière que ce soit.

S'agissant du port de Radès, la gangrène avait pris depuis déjà longtemps. Les récentes révélations, dans le cadre de la justice transitionnelle, d'Imed Trabelsi sur les réseaux de trafic ont revivifié ce que tous les Tunisiens savent depuis toujours le rôle du port de Radès essentiellement dans les trafics de contrebande et des réseaux mafieux.

De même qu'au cours de la séance plénière à l'ARP qui a relayé ces révélations, la question de la corruption au sein de la douane tunisienne a été longuement et sévèrement évoquée.

Au cours des débats, les députés ont qualifié le port en question de « portail de la corruption » et appelé le gouvernement à commencer sa guerre contre la corruption à partir de « là », regrettant, à l'occasion, leur non-octroi par les autorités officielles d'une autorisation leur permettant d'effectuer une visite au port de Radès.

Les faits sont là, mais il serait erroné et injuste de culpabiliser l'ensemble du corps douanier qui fait actuellement des ravages dans le milieu de la contrebande, c'est-à-dire depuis que l'ordre et les moyens lui ont été accordés.

Ce qui signifie que les douaniers ne doivent pas porter seuls le chapeau du crime économique perpétré contre le pays.

Aux premières années de la révolution et de la Troïka, la contrebande et les trafics de toutes sortes ont proliféré à une vitesse vertigineuse au vu et au su de tous avec la complicité des autorités politiques, si bien que les nombreuses dénonciations et alertes lancées à l'époque par la société civile et les médias sont restées inaudibles et sans impact.

Aujourd'hui, la Tunisie est en guerre ouverte contre le terrorisme et la contrebande. Tout a changé. Les règles du jeu ont changé. Les contrebandiers et les trafiquants, tous connus, qui agissaient au grand jour sont aujourd'hui dans le collimateur de la justice.

La visite de Youssef Chahed, hier, au port de Radès ne ressemble à aucune autre. Celle-ci porte en elle une charge de volonté politique et de détermination à aller de l'avant dans la chasse aux corrompus et à tous ceux qui complotent contre l'économie et la stabilité de la Tunisie.