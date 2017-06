Tunisie: Maher Ben Sghaier courtisé par l'EST et l'ESS

Le sélectionneur national adjoint a donné son accord de principe et il ne reste plus que le feu vert de Nabil Maâloul et du président de la FTF, Wadii Al Jari.

Trois joueurs tunisiens intéressent Kasimpasa. Les représentants du club turc ont assisté au match disputé par la sélection nationale face à l'Egypte et auraient beaucoup apprécié la prestation du latéral gauche d'Al Ahly, Ali Maâloul et du milieu de terrain de l'Espérance Sportive de Tunis, Ghaylen Chaâlali. Ils reviendront aussi en Tunisie en fin de semaine pour superviser l'attaquant clubiste, Saber Khelifa.

