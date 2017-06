Tunisie: Bientôt une loi spécifique

Ces leçons et conférences, a-t-il souligné, vont porter sur la nuit du destin, les valeurs de compassion, de solidarité, de coopération et de cohabitation pacifique ainsi que sur les valeurs de l'islam modéré.

Destiné aux ressortissants tunisiens à Montréal (Canada), Bruxelles (Belgique), Palerme, Gênes, Rome, Milan (Italie), Paris, Pantin, Grenoble, Nice, Lyon et Marseille (France) et Berlin (Allemagne), ce programme d'encadrement prévoit une série de leçons religieuses, de conférences et de sermons dans les mosquées et les lieux de culte.

Selon le sous-directeur de la coopération internationale au ministère des Affaires religieuses, Mourad Salem, ce programme qui se poursuivra du 14 au 21 juin vise à sensibiliser les membres de la communauté tunisienne à l'étranger aux principes et préceptes de la religion et à renforcer leur attachement aux attributs de l'identité nationale arabo-musulmane.

Des imams ont appelé, à l'occasion de la causerie, à la création d'une commission chargée de l'encadrement et de la formation de religieux parmi les imams qui se distinguent par leur expérience et leurs compétences. Ils auront à traiter de thématiques religieuses, particulièrement liées à la lutte contre la pensée terroriste.

Il a rappelé que le ministère des Affaires religieuses a préparé un programme comportant 113.000 activités pour le mois de Ramadan dont des causeries et des cours religieux sur la lutte contre la pensée extrémiste terroriste. Ils seront, également, organisés à Sidi Bouzid, Jendouba, Kasserine et Ben Guerdane en collaboration avec des associations en vue de mettre en place un plan d'intervention efficace capable d'extraire la pensée terroriste de la société.

Le ministre a expliqué que «la revalorisation des écoles coraniques au sein des mosquées, dont le nombre s'élève à 1.600 dans toutes les régions, l'amélioration de leur programme conformément aux nobles préceptes de l'islam et le contrôle du contenu des cours dispensés constituent la première ligne de défense contre la pensée extrémise et la base de la protection des enfants contre toute forme de terrorisme».

