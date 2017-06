Tunisie: Des défaillances qui exigent des solutions

D'autres éléments doivent être pris en compte pour améliorer le rendement dans ce port dont la situation professionnelle des agents et l'environnement du travail, l'acquisition du matériel de travail le plus performant.

Toute défaillance enregistrée peut avoir des conséquences fâcheuses sur les activités des entreprises et, par conséquent, sur les unités de production et les exportations.

La chaîne de livraison et d'exportation doit tourner correctement dans les deux sens. Le port de Radès joue un rôle important dans l'économie nationale dans la mesure où il accapare une grande part dans les opérations d'importation et d'exportation.

Les produits bannis non autorisés à entrer sur le territoire tunisien sont confisqués et renvoyés vers le pays expéditeur ou détruits par les soins de la douane. Il a été question, de même, lors de cette visite des problèmes liés au retard constaté dans la sortie des conteneurs des produits importés ou exportés.

S'agissant des ressources humaines, une formation et un recyclage doivent toujours être programmés en vue d'améliorer constamment les compétences des agents qui sont appelés à être toujours à l'affût des nouvelles technologies afin de mieux contrôler les marchandises transitant par le port et interdire tout produit qui peut être néfaste pour l'économie, la santé et la sécurité nationale.

