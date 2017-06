Tunisie: Les sanctions sont tombées

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a effectué, hier, une visite au port de Radès au cours de laquelle il a pris connaissance des différentes opérations de déchargement et de chargement des conteneurs, outre les opérations de contrôle par scanner.

Chahed, qui était accompagné du ministre du Transport et du directeur de la douane tunisienne, a visité les différentes parties du port qui assure environ 70% du commerce extérieur de la Tunisie.

Le chef du gouvernement a exprimé « son mécontentement » quant aux activités de l'unité de contrôle des conteneurs par scanner au sein du port et critiqué la lenteur d'un certain nombre d'opérations douanières, outre la situation professionnelle de nombre de fonctionnaires et d'ouvriers. Il a appelé les responsables « à prendre les dispositions nécessaires et à trouver les solutions à même d'éviter ces situations» .

Il a, en outre, inspecté des espaces de stockage et pris connaissance des opérations de contrôle de quelques marchandises importées à l'intérieur des conteneurs qui sont soumis à une inspection minutieuse. Chahed a, par ailleurs, inspecté les opérations de stockage et de déchargement douanières.

Chahed a également visité le siège du bureau frontalier des opérations commerciales au port de Radès et pris connaissance de l'avancement de la réalisation des différentes opérations administratives d'importation et d'exportation des sociétés et des particuliers.

Le chef du gouvernement s'est informé, lors de sa visite, des préoccupations et doléances des partenaires du port (transporteurs privés, intermédiaires en douane, citoyens).

Le ministre du Transport, Anis Ghedira, avait déclaré le 26 mai 2017 qu'un système de gestion automatique serait installé dans les remorques et les mécanismes afin d'assurer le mouvement des conteneurs au port de Radès avant la fin de 2017, en vertu de contrats conclus avec deux sociétés opérant dans le domaine des équipements de gestion des ports.

Ce port accueille chaque année 450.000 conteneurs et abrite 150.000 remorques. Sa capacité d'accueil est de sept mille conteneurs et ce nombre devrait s'élever chaque année à 700.000 conteneurs grâce à l'adoption du nouveau système.

Les nouvelles mesures

La visite effectuée par Youssef Chahed au port de Radès a été suivie de l'annonce d'une série de mesures urgentes dont l'objectif est de réduire la période d'attente de déchargement des bateaux.

Il a été convenu ce qui suit :

-- 200 conteneurs vides seront chargés au maximum sur chaque bateau.

-- 60 conteneurs seront traités quotidiennement sur chaque quai.

-- Incitation des clients à lever leurs conteneurs dans un délai de moins de 10 jours (actuellement les conteneurs mettent en moyenne 17 jours pour être levés).

-- Le dépôt ne sera supprimé dans le but d'élargir les surfaces de stockage.

-- Le quai n° 2 sera pas exploité pour les transporteurs de conteneurs.

-- Activation de l'opération de définition de la liste des conteneurs chargés lors de l'exportation.

-- Réduire les délais de mise en place du nouveau système de gestion automatique des conteneurs.

-- Accélérer l'annonce de l'augmentation des montants portuaires.

Ministère des Finances : 21 douaniers écartés

Vingt et un douaniers de divers grades et fonctions sont déchargés de leurs fonctions et écartés de leurs postes «sensibles» et 35 autres agents de la Douane tunisienne sont déférés devant le Conseil d'honneur du corps des douanes, a annoncé le ministère des Finances hier.

Des enquêtes sont en cours concernant des présomptions de corruption d'autres agents, ajoute la même source, dans un communiqué.

Cette décision intervient juste après la visite effectuée, hier matin, par le chef du gouvernement, Youssef Chahed, au Port de Radès, où il a inspecté les services de l'acconnage, de la manutention et de la gestion portuaire.

Chahed avait fait un constat désolant, lors de cette visite, et exprimé son mécontentement quant à la marche de l'unité de contrôle «scanner» des conteneurs au port et critiqué le retard dans la réalisation des opérations de dédouanement.