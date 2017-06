Tunisie: Un tournant psychologique ?

Ça doit forcément faire prendre conscience côté clubiste et mesurer l'ampleur de l'événement qui aura lieu samedi. La pression se fera un peu plus importante chaque jour et ira crescendo, jusqu'au jour « J ». Ce qui nous ramène directement à la gestion du stress d'avant-match. Il faut comprendre que la préparation mentale est évidemment primordiale.

Ce faisant, le CA est certes serein, mais c'est aussi lui qui a le plus à perdre! L'USBG l'attend au tournant et force est de constater qu'il a une revanche à prendre après les deux revers que lui a infligés le CA en championnat.

Pour éveiller les consciences et même favoriser l'éveil des sens, le staff technique s'est beaucoup focalisé sur l'envie des joueurs et la cohésion de groupe.

Des sensations qui sont décuplées et un malin plaisir à renverser la tendance, tout est question d'envie et de détermination face à l'un des recordmans de la compétition, le Club Africain.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.