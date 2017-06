Tunisie: Le torchon brûle...

Ces décisions, qui semblent «théoriques», cachent des messages transmis entre les lignes. La Ftbb monte au créneau et préfère l'escalade auprès du ministère des Sports. Où va-t-on avec ce qui se passe actuellement? Cela devient aussi un bras de fer entre les personnes et les clans.

Cette crise qui s'est déclenchée n'est pas un fait nouveau. On sentait bien que les choses n'étaient pas au mieux entre la Ftbb et le ministère des Sports.

Sur le plan pratique, ce sont des décisions difficiles à appliquer et, si elles le sont, elles feront un énorme préjudice à la sélection et au basket tunisien.

On ne pense pas que le sélectionneur national, avec toute son expérience et son autorité, va accepter l'idée d'annuler un stage fondamental, bien qu'il ne connaisse pas encore la date définitive de l'Afrobasket.

Toutes ces mesures sont un peu fortes et discutables de plusieurs points de vue. Quand on lit ces décisions, on en déduit que le bureau fédéral a «gelé» en quelque sorte les activités de la sélection à un moment crucial de son évolution. Parlons de ce stage de Monastir que Palma a décalé après l'Aïd pour permettre aux joueurs d'observer le jeûne, pas plus.

