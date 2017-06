Gabon: Klash /phase de poules - Les chiffres clés du 1er tour !

Déjà trente-six matches disputés depuis le 31 mai, jour de l'ouverture du Klash 2017. Et déjà de nombreux enseignements à tirer alors que la phase de poules du tournoi Inter-Arrondissements s'est achevée ce mercredi avec la qualification de l'AS Viriep et de l'équipe 2 du 5e arrondissement de Libreville pour les huitièmes de finale de la compétition. Quinze jours de compétition auront permis d'assister à 36 matchs spectaculaires. Coup d'œil sur les chiffres marquants de ce premier tour.

16

Comme le nombre d'équipes qualifiées au deuxième tour de ce Klash 2017 avec la formule à 24 équipes initiée par l'organisateur Sismar sport. Les quatre premiers et deuxièmes de groupes retrouvent donc les quatre meilleurs troisièmes (Aigles d'Angondjé, AS Du 3e arr., la JS Owendo et Dream Team), au jeu d'une répartition où les équipes classées troisièmes ayant le plus grand nombre de points ou à la meilleure différence de buts.

130

Un feu d'artifice à chaque match ! Pour chacune des rencontres du premier tour du Klash, les spectateurs ont connu une moyenne de trois buts par match (3,61 buts/match exactement), et le Klash a déjà 66 buteurs différents à son actif. Le leader de ce classement étant le joueur d'Akebe Football, Randy Essang (7 réalisations), à deux unités de Dany Kondo d'Akanda 2.

13

C'est un chiffre qui fait du match Akébé Football - FC Cap Caravane le plus prolifique du Klash 2017. C'est le match-record du nombre de buts marqués dans ces matchs de poules, 13-0. La star d'Akebe Football, Randy Essang, qui y avait inscrit un quadruplé, en avait profité pour creuser l'écart au classement des buteurs et qualifier l'équipe du 3e arrondissement de Libreville pour les huitièmes de finale de la compétition.

4

Comme le nombre de cartons rouges distribués lors des 36 rencontres disputées. Par contre, pour les cartons jaunes, il y en eu 52 au total, soit une moyenne de 1, 44 cartons par rencontre. Une excellente nouvelle, car l'idée préliminaire était de faire régner l'esprit fair play et de solidarité. Ce qui a paru être le cas dans ce premier tour.

10 740

C'est évidemment le nombre de spectateurs cumulés, et recensés lors des trois premières journées et les 36 rencontres sur les stades de l'INJS, Idriss Ngari, Nzeng-Ayong et l'Annexe d'Angondjé. Un exploit, quand on sait qu'il ne s'agit que d'un tournoi amateur, avec des joueurs peu ou pas connus. Pour rappel, ils étaient environ 2 350 au Stade de l'INJS, pour le match d'ouverture.

35

Représente le nombre de joueurs de moins de 21 ans répertoriés et qui seront envoyés à la DTN (Direction Technique Nationale) pour un suivi ou une supervision. De jeunes footballeurs, aux profiles différents, qui méritent un meilleur encadrement et, pourquoi, intégrer des clubs, les équipes provinciales ou nationales de jeunes.

La phase de poule achevée, place aux huitièmes de finale !

Le programme...

Vendredi 16 juin, Stade de Nzeng-Ayong

13h00 : Talent d'Or - National FC

15h00 : J.S Akanda - Easy FC

Samedi 17 juin

Stade de l'INJS

13h00 : USIGE - M5 1 / B

15h00 : Akanda 1 - AS Viriep

Stade Annexe d'Angondjé

13h00 : Aigles d'Angondjé - Dream Team

15h00 : AS du 3e Arr. - J.S Owendo

Stade (à définir )

13h00 : Akebe Football - M5 1/A

15h00 : Racing Football - Akanda 2

Si les quarts de finale sont prévus le 21 juin, les demi-finales, elles, se joueront le 24 de ce mois et la Finale le 1er juillet.