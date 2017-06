Tunisie: Le spécialiste et le novice

A Radès, on ne pense pas que le 1er vice-président de l'USBG serait capable de reproduire une telle mascarade. Comment procédera l'USBG sans Chandoul ? On sera curieux de voir l'attitude des joueurs de Ben Guerdane lors de la finale de samedi.

Les Sudistes ont subi de plein fouet le pressing opéré par les «Sang et Or». Tout au long de la rencontre, ils se sont repliés dans leur zone, subi le jeu de l'Espérance, avant de se qualifier à l'issue de la séance des tirs au but.

Le Club Africain n'a pas eu de difficultés à se qualifier en finale face à une formation hammam-lifoise complètement anéantie après sa relégation en Ligue 2. Sauf que par le passé, les « Rouge et Blanc » ont raté à deux reprises une finale de coupe face à des adversaires nettement à sa portée. Ils ont perdu la finale de 1985 contre le CSHL et celle de 1988 devant le COT.

Faisant partie des quatre grosses cylindrées du championnat, le CA a des moyens humains et financiers beaucoup plus importants que son adversaire du jour. Le parcours des deux équipes en championnat en dit long sur leurs aptitudes.

