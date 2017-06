Tunisie: Le grand pardon !

La devise de ses membres sera basée sur la fierté et l'honneur d'appartenir au club et l'engagement à le servir.

- Socios Hamhama, une nouvelle structure qui visera à rassembler la grande famille du club pour assurer sa mise à niveau et lui garantir un soutien moral et financier continu à travers la création de ressources fixes.

-Un comité des sages qui tracera la politique générale du club et sa stratégie globale tout en assurant un soutien financier et moral permanent au bureau directeur en exercice.

Lors de cette réunion, tous les présents, dont Daâdaâ et Ben Hamza, ont promis d'oublier leurs différends pour travailler la main dans la main afin d'assurer au plus vite le retour du club parmi l'élite.

Tous sont intervenus pour rapprocher les «frères ennemis», dont le différend a été l'une des causes qui ont envenimé l'ambiance du club et précipité sa chute à la fin de la saison sportive.

