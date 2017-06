Tunisie: «Il n'y a pas de favori»

Ils ont tort. Ce sera du 50-50, compte tenu des niveaux rapprochés. Sur un seul match, tout est possible, d'autant que l'on va jouer à 15h30, par 40 degrés sous un soleil de plomb. Il n'y aura pas de favori. Celui qui se concentrera le plus et gèrera le mieux la partie va l'emporter.

Votre club ne part-il pas avec un avantage qu'il tire de son incomparable expérience, lui le recordman des finales ?

Il faut être plus précis en rappelant que cette expérience colossale, c'est le CA qui la tient, non pas l'équipe actuelle. Cela fait dix-sept ans que le CA n'a pas remporté la Coupe de Tunisie, perdant entre-temps plusieurs finales.

Ben Guerdane peut facilement se barricader derrière, jouer le nul et amener le match jusqu'à la loterie des penalties. Les hommes de Chokri Khatoui y ont du reste réussi, à l'occasion des demi-finales, contre le tenant du titre, l'Espérance Sportive de Tunis.

Plus le temps s'écoule, mieux cela arrange les Sudistes. Vous savez, le scénario d'un CA archifavori et qui se fait piéger s'est répété plusieurs fois ces trois ou quatre dernières décennies : contre le CAB en 1982, face au CSHL en 1985, le COT en 1988.

Avez-vous livré une de ces finales malheureuses pour vos couleurs ?

Oui, celle perdue aux penalties (1-1, 5 tab 4) contre le COT de Henchiri, Yahmadi, Msakni et consorts. Je ne le répéterai jamais assez : sur 90 ou 120 minutes, tout est possible. La recette est simple: on cadenasse le jeu, et on se tient dans une position attentiste.

Samedi prochain, le CA doit se concentrer à fond afin de marquer dès la première période. Cela lui facilitera énormément la tâche et lui donnera confiance. Autrement, la confiance changera de camp.

Al Ittihad va se dire : «J'ai écarté l'EST grâce à cette stratégie : pourquoi n'y réussirai-je pas contre le CA ?».

Quels seront les atouts du CA ?

Le public et le terrain d'abord. Il est incontestable que le stade va être aux trois quarts clubiste. Comme collectif, comme individualités, mon club est également supérieur.

Mais je crains que sur un seul match, et par ces chaleurs tropicales, Ben Guerdane ne soit capable de damer le pion à son rival.

Le volet physique sera très important. Il est impératif de marquer dès la première période, quand la fraîcheur physique est encore là. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup d'occasions.

En quoi l'USBG peut-elle se montrer redoutable?

Elle possède ses propres atouts. D'abord, un gardien fantastique, Seïfeddine Charfi. Ensuite, un entraîneur habile à mettre en pratique le fameux «catenaccio», un verrou capable de contrarier énormément l'adversaire.

Ben Guerdane a disputé le play-off. Cette expérience-là peut se révéler très utile. Sur le papier, le CA part nettement favori. Je ne crains pas à vrai dire l'USBG, mais plutôt le CA. A cause de la chaleur entre autres.

A cause d'un possible complexe de supériorité qui risque d'être fatal aux Tunisois qui peuvent croire que c'est dans la poche, ou ne pas être concentrés à cent pour cent.

Il faut doser intelligemment les efforts car il y a une composante dont il faut tenir compte : la chaleur suffocante.

Serait-ce le genre de match dont vont décider les entraîneurs?

Non, je n'y crois pas trop. La part des joueurs est, à mon avis, de 80%, celle des entraîneurs de 20%. C'est le groupe qui est le plus important. Si vous êtes plus forts techniquement, physiquement et au rayon des individualités, vous devez imposer votre loi.

Quel est le joueur qui sera à votre sens décisif dans cette finale inédite ?

Brahim Chenihi, et peut-être Sabeur Khelifa qui revient petit à petit. Il faut se méfier des contres sudistes. Quant à l'arbitrage, il ne me fait pas peur. Si un premier but est refusé au CA, le second ne peut pas l'être.

Irez-vous au stade suivre le match ?

Oui, je serai accompagné de mes enfants. Vous savez, la dernière fois où j'ai mis les pieds dans un stade, c'était l'année dernière pour un match du CA en championnat.

Enfin, votre pronostic ?

Une victoire du CA par 2-0. Avec un but par mi-temps.