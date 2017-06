Cote d'Ivoire: Immigration - Le président Ouattara plaide pour une meilleure information

Devant le Parlement européen, le président ivoirien a regretté que la jeunesse africaine continue d'immigrer : « Vous êtes mieux en Afrique qu'ailleurs ! ».

Le président de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, est intervenu mercredi devant le Parlement européen de Strasbourg. Son discours s'est voulu à la fois une invite à l'Afrique à comprendre que l'immigration n'est pas la réponse automatique à la pauvreté et une demande à l'Europe de se montrer plus solidaire. Il faut aider l'Afrique par des créations d'emplois qui fixeront sa jeunesse sur place, a-t-il plaidé en substance.

Il a annoncé un accord prochain avec l'Italie pour le renvoi en Côte d'Ivoire des clandestins arrivés sur les côtes italiennes par des embarcations partant pour l'essentiel des rives libyennes de la Méditerranée. « Notre politique est que ceux de nos concitoyens qui ne sont pas les bienvenus dans d'autres pays retournent en Côte d'Ivoire », a dit le président à la presse. « Nous sommes en train de travailler avec le gouvernement italien pour établir la nationalité de ces personnes parce que nous ne pouvons pas rapatrier chez nous des non-Ivoiriens ».

Devant les députés européens, M. Alassane Ouattara avait admis à Strasbourg que la responsabilité de ces ondes de migrants africains vers l'Europe était partagée. Et que les acteurs en étaient nombreux. « Cette jeunesse africaine qui est tentée par l'aventure européenne est souvent victime de réseaux mafieux et d'organisations terroristes, qui se nourrissent de sa vulnérabilité et de sa frustration... Nous devons agir envers ces jeunes en les éduquant, en les informant, en leur faisant prendre conscience qu'ils sont mieux en Afrique qu'ailleurs. Ils doivent être également traités dans le respect de leur dignité », a plaidé le président ivoirien.

Devant les journalistes, il a reconnu que « c'est la responsabilité des pays africains de faire un travail pédagogique. Nous, nous passons beaucoup de temps à montrer à la télévision les horreurs que subissent certains jeunes qui essaient d'aller en Italie ou ailleurs, en traversant des déserts ou la Méditerranée... Ces événements dramatiques qui causent la mort de milliers de personnes dans les eaux de la Méditerranée et dans le Sahel appellent à davantage de solidarité et de concertation entre l'Europe et l'Afrique », a-t-il affirmé.

Le président ivoirien a rappelé que si les ondes africaines de migrants vers l'Europe semblent démesurées, l'Afrique compte encore plus de migrants à l'intérieur de ses frontières qui ne tentent pas tous de partir en Europe. Il a rappelé à ce propos qu'il avait participé, lundi à Berlin, au sommet du G20, où la chancelière allemande Angela Merkel a appelé les pays développés à investir massivement en Afrique pour créer des emplois, notamment pour les jeunes, et réduire ainsi les « flux migratoires illégaux » vers l'Europe.

Le président Ouattara a appelé l'Europe et l'Occident à se montrer solidaires de la Côte d'Ivoire afin d'aider les populations qui partent, arrivent ou transitent par son pays. M. Alassane Ouattara ne cesse d'appeler les jeunes ivoiriens à maintenant revenir dans leur pays où les conditions sociales et politiques se sont améliorées. Beaucoup parmi les raisons qui les avaient poussés à l'exil forcé n'existent plus, avait-il notamment lancé avec solennité depuis l'Exposition universelle de Milan, en Italie, en octobre 2015. Il faisait allusion à la grave crise socio-politique qui a affecté son pays à son élection en 2010.