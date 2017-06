Tunisie: Des projets en stand-by

Le port de Radès constitue l'un des maillons de cette chaîne et connaît des difficultés structurelles. Bateaux en rade, défaut de maintenance, manque de planification, corruption, lourdeur administrative, tant de problématiques qui impactent considérablement la performance du port de Radès et en font un réel handicap pour les entreprises économiques.

Un constat qui requiert, selon Nabgha Salem, président de la Fédération nationale des transports, une remise en question et une réelle et véritable modernisation du port.

En mai 2017, les jours d'attente en rade se sont élevés à 18 engendrant des surcoûts énormes estimés à plus de 300 millions de dollars, selon la Banque mondiale. Des surcoûts qui sont payés par le consommateur final et induisent des pertes colossales en devises. De même pour le mouvement des conteneurs qui enregistre une moyenne de 5 par heure contre 20 conteneurs par heure dans d'autres pays similaires comme le Maroc.

A ce niveau, M. Salem indique que la Société tunisienne d'acconage et de manutention (Stam) doit jouer réellement son rôle, étant la seule société opérant au port de Rades, et répondre aux standards internationaux. Il cite un défaut d'organisation et de planification ainsi qu'un défaut de qualification et d'encadrement accru par les recrutements excessifs depuis 2011.

Concernant le matériel utilisé, il manque de maintenance, constituant une des principales causes du retard cumulé dans le port. A titre d'exemple, sur les neuf grues mobiles de quai, quatre seulement sont disponibles.

De même pour les autres équipements comme les cavaliers gerbeurs (6 contre 21), les reach stakers (4 contre 11), les chariots élévateurs (5 contre 34) et les Roro Trucks (12 contre 46). M. Nabgha évoque également une durée de travail insuffisante qui devrait être de 15 heures mais qui est en réalité de 10 heures, appelant à ce que le port soit opérationnel 24h/24.

Il appelle également à ce que l'Office de la marine marchande et des ports (Ommp) joue un rôle plus actif, en ayant une plus grande maîtrise du port. Pour la douane, elle doit accélérer la dématérialisation des documents et faciliter les procédures administratives.

Elle doit aussi participer à la décongestion du port en trouvant des solutions aux conteneurs saisis, soit par vente ou par don aux associations caritatives, selon M. Salem.

En ce qui concerne les projets d'infrastructure, le président de la Fédération nationale des transports précise que la lourdeur administrative constitue la principale entrave pour la réalisation de ces projets.

« Le ministère du Transport doit assumer la responsabilité de prise de décision. On parle des zones logistiques depuis 2000. Mais il n'en est rien. Il faut fixer des délais pour le traitement des dossiers et les concrétiser », affirme-t-il.

Comme projets, il s'agit de la zone d'activités logistiques de Radès (depuis 2000), l'extension poste à quai 8 et 9 à Radès (depuis 2002), le port en eaux profondes à Enfidha (depuis 2007), l'édification de zones d'activités logistiques dans les régions (depuis 2005).

« Ce sont des projets qui ont le potentiel de créer davantage d'emplois et de dynamique économique. Le retard dans la réalisation pénalise la compétitivité de notre économie et la création de richesse si on sait que le coût de la logistique et du transport s'élève à 22% du PIB, soit 22,3 milliards de dinars contre 10-15% en Europe et 18% au Maroc. Nous avons une grande marge à exploiter », explique M. Salem.