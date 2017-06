Gabon: En route pour Redynamiser le secteur agricole

Au cours de cette séance de travail, le Ministre a fait une présentation de la vision du Gabon dans le secteur agricole afin de solliciter leur appui. En présentant l'agriculture comme un secteur réel de l'économie, il a indiqué à ses partenaires qu'il est question d'un secteur dans lequel, il faut faire un effort remarquable pour tirer la croissance. Ce qui permettra de favoriser le processus de diversification de l'économie et de générer des emplois .Le ministre a au cours de son exposé, présenté aux partenaires, la vision stratégique du secteur qui repose sur trois leviers. Il s'agit de la gouvernance en termes de rationalisation, de création d'une direction générale de la sécurité alimentaire, d'une agence de régulation agricole et un guichet unique sectoriel pour simplifier les procédures aux investisseurs du secteur et leur donner l'opportunité de commencer leurs activités en 15 jours.

En présentant l'ambition de son département ministériel et en prélude aux assises sur la redynamisation de l'agriculture comme élément de souveraineté alimentaire du Gabon, Yves Fernand MANFOUMBI s'est entretenu avec les partenaires au développement. Il s'agit notamment de la L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Agence française de développement (AFD), la Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) ainsi que la Banque mondiale.

