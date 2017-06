Congo-Brazzaville: Santé publique - Le pays rend hommage aux 2 000 donneurs de sang réguliers

18 personnes sur près de 2 000 volontaires ont reçu des diplômes d'honneur des mains de deux membres du gouvernement, le 14 juin à Brazzaville, à l'occasion de la célébration de la 14e Journée mondiale du donneur de sang.

Parmi les donneurs fidèles de sang qui font régulièrement cet acte altruiste, figurent la ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique, Destinée Hermella Doukaga, et Jean Marie Massamba qui en est déjà à 100 dons. « Il n'y a pas de meilleur sang sans donneurs bénévoles et réguliers. Les donneurs sont la première ressource et la source du carburant de la transfusion. Nous leur rendons hommage et demandons aux Congolais de réveiller en eux l'amour du prochain en donnant un peu d'eux-mêmes », a invité le directeur général du CNTS, le docteur Arsène Bikoué.

Cette année, la Journée mondiale du don de sang est célébrée sur le thème : « Que pouvez-vous faire ? Donner du sang. Donner maintenant. Donner souvent ». Pour la représentante de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Congo, Fatoumata Tidiane Binta Diallo, ce thème qui est axé sur le don de sang dans les situations d'urgence, s'adresse particulièrement aux personnes qui souhaitent apporter leur aide. Il vise, a-t-elle précisé, à sensibiliser la population aux dons volontaires et réguliers pour maintenir un stock de sang et de produits sanguins suffisant dans les services de transfusion sanguine.

« Chacun peut apporter son aide dans les situations d'urgence en donnant de son sang, car la transfusion sanguine est un élément essentiel des soins d'urgence. Au-delà des urgences, le sang et les produits sanguins jouent un rôle vital dans les soins maternels et périnatals et sont nécessaires pour répondre aux besoins quasi permanents des patients atteints de pathologies telles que la drépanocytose, les hépatites ou les cancers », a rappelé la représentante de l'OMS.

Dans le cadre de cette Journée, différentes activités ont été organisées dont la marche sportive et la « Semaine du don et du donneur du sang », qui s'est déroulée du 9 au 14 juin. Une occasion pour le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) d'ouvrir ses portes aux jeunes lycéens de Brazzaville et de les sensibiliser à cette pratique.

Présidant la cérémonie, la ministre de la Santé et de la population a rappelé que cette célébration arrive au moment où le Congo a engagé une réforme de son système de santé dans beaucoup de domaines dont celui de la transfusion sanguine. Pour Jacqueline Lydia Mikolo, le CNTS est maintenant sur les rails pour avancer vers son redressement et sa modernisation. La réforme du système de santé au Congo implique, a-t-elle souligné, un fonctionnement intégré entre le CNTS et les formations sanitaires à travers un processus national d'hémovigilance.

« Grâce à la volonté du gouvernement, le ministère s'est attelé à ce que le CNTS puisse rendre effectivement disponibles les produits sanguins sécurisés dans nos hôpitaux, sans ruptures, ni pénuries. Les prémices des résultats sont assez palpables pour être soulignés mais les efforts doivent se poursuivre », a ajouté la ministre de la Santé.

Rappelons que la Croix-Rouge congolaise et l'Association congolaise des donneurs de sang bénévoles ont également rendu publics leurs messages à l'occasion de cette journée, réaffirmant leur engagement à travailler aux côtés du gouvernement.