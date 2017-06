Congo-Kinshasa: Journée internationale des albinos - Une grande célébration à Kinshasa

La cérémonie organisée dans le cadre de la troisième édition de cette journée par le Ministère des Affaires sociales, en collaboration avec celui des Droits humains, a bénéficié de l'appui technique du Fonds national de promotion et de service social (FNPSS).

La RDC a célébré, le 13 juin 2017, la troisième édition de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme décrétée par les Nations Unies en 2015, sous le thème : « Avançons avec un espoir renouvelé pour les droits des albinos en RDC ». La cérémonie organisée sous le haut patronage du Chef de l'Etat dans la salle de spectacles du Centre culturelle Boboto, à Gombe, a connu la participation de toutes les organisations d'encadrement et de la défense des droits des albinos dont la Fondation Mwimba Texas, la Fondation Pauline albinos, etc.

Cette cérémonie a permis aux associations des albinos de la RDC réunies au sein de la Fédération de lancer un message à la communauté congolaise, particulièrement aux autorités du pays, à qui ils ont remis, par le ministre en charge des Affaires sociales, Eugène Serufuli, un cahier de charges contenant des préoccupations de cette catégorie de Congolais comptés dans le rang des personnes vivant avec handicap. « Il ne faut pas vous arrêtez sur les faits décoratifs mais aussi vous arrêtez sur le modus vivendi des albinos en RDC », est-il souligné dans ce document lu par Micheline Misenga.

Dans leurs préoccupations, les albinos ont demandé à l'Etat notamment d'assurer la protection, la promotion et la valorisation de la personne albinos. Alors qu'au Chef de l'Etat, ils ont sollicité entre autre la prise en compte de la représentativité et la participation des albinos dans la gestion de la chose publique. ET au gouvernement, ils attendent d'assurer aux albinos un encadrement social véritable, etc.

Des diplômes aux autorités et aux encadreurs des albinos

Le Fonds national de promotion et de service social dirigé par Mè Alice Mirimo, que d'aucuns appellent la « Mère des albinos », pour son combat, son implication et sa détermination pour le bien-être des vulnérables, en particulier des albinos, en RDC, a préparé des diplômes d'honneur reconnaissant le travail de ceux qui luttent pour le bien-être des albinos en RDC. Parmi les nominés il y a eu le ministre des Affaires sociales, Eugène Serufuli, des Droits humains, Marie-Znge Mushobekwa, et du Genre, famille et enfant, le Directeur du CNDH, Muamba Musikonda, le Directeur du BCNUDH, José Maria Anaz, les conseillers à la Présiden ce de la République Marcel Tshibuyi et Blaise Bahese. Il y a eu également le Président de la Fondation Mwimba Texas (FMT), le précurseur de toutes les associations d'encadrement des albinos, le catcheur albinos Mwimba Texas, Ilunga Police belge, Paul Boaz, l'artiste peinte Josué Mbanga, Pauline Musau et l'écrivain Epaphras Nalumbu.

La RDC, un modèle dans l'intégration des albinos

Appelé à intervenir, le Président de la FMT a noté que, par les actions des uns et des autres, la RDC est un pays modèle en ce qui concerne l'intégration et la protection des albinos. Pour lui, le souci est que dans l'avenir, il y ait plus d'albinophiles que d'albinophobes.

Pour la DG du FNPSS, dont l'établissement joue un grand rôle dans l'intégration et la protection des albinos, Mè Alice Mirimo Kabetsi, il faut promouvoir les albinos, qui sont des êtres à part entière et qui ont droit au respect, à l'intégration sociale et à la protection. L'albinisme ne touche pas au cerveau, a-t-elle rappelé, et n'empêche jamais de réfléchir au travail. « Pour nous, c'est une couche sociale importante que nous devons valoriser. Dans notre plan opération 2017, nous avons prévu beaucoup de projets en leur faveur pour la prise en charge, surtout pour la promotion de leurs talents que vous avez vus. Parmi eux, il y a des professeurs, des avocats, des artistes. C'est donc important que nous puissions revaloriser cela, pour leur donner plus d'opportunités d'émergence », a-t-elle souligné.

Dans le message du Directeur du CNDH lu lors de cette manifestation, il a été relevé que les besoins spécifiques des albinos demeuraient encore un défi. A l'en croire, la situation dans la capitale est différente des provinces où on enregistre fréquemment certains abus. « Que chacun maintienne allumé le flambeau de la promotion et de la protection des personnes vivant avec l'albinisme (PVA) », a-t-il dit, notant que la troisième édition de cette journée était une occasion de sensibiliser sur les droits des PVA. Il a, en outre appelé la RDC à continuer ses efforts pour rendre encore plus effectif la protection des PVA.

Le Ministre des Affaires sociales a, quant à lui, rappelé les efforts entrepris par le gouvernement et des partenaires pour combattre toutes les sortes de discrimination envers les PVA notamment, avec la loi attendue du Parlement, qui définit d'une manière claire les droits des albinos, comptés par les personnes handicapées. Le Ministre Serufuli a également salué ces efforts qui ont été exprimé lors de la tenue des Etat généraux des personnes vivant avec handicap. « LA RDC est suffisamment avancé dans la mise en place des mécanismes durables pour la protection et la promotion des droits des groupes vulnérables et des personnes nécessiteuses », a-t-il rassuré, citant les articles de la constitution et des textes internationaux ratifiés par la RDC dans ce sens. Alors que son collègue en charge des Droits humains a également souligné des articles de la Constitutions et des lois de la République qui assurent la promotion des albinos et d'autres personnes handicapées ainsi que la protection de leurs droits.