Gabon: BAC 2017 - Début des cours de soutien à Port-Gentil

Avec l'appui technique de la Direction d'académie provinciale, un comité a été mis en place, dès le 14 juin, les réunions se sont multipliées pour peaufiner les stratégies des cours à dispenser, une sorte de synthèse au profit des élèves. Et, surtout l'harmonisation des emplois du temps puis donner des consignes aux 61 enseignants choisis dans le cadre de la matérialisation du projet, 1665 élèves seront repartis dans les 4 centres retenus à l'occasion : Lycées Joseph Ambouroué Avaro, Raponda Walter, Ogoula Mbeye et le CES du Parc. Selon, le DAP, Henri Georges Boundzanga, ces sites ont été choisis pour leur proximité avec le centre-ville. "C'est un événement plein de symboles parce que je vois en face de moi les futurs gabonais qui vont diriger le pays" s'est réjoui le promoteur du projet. Par ailleurs, Pascal Houangni Ambouroué a promis, en présence du gouverneur de l'Ogooué-Maritime, Patrice Ontina, une bourse d'étude aux candidats qui seront admis au bac du ministère dont il a la charge hormis celle de l'État gabonais.

Le baccalauréat étant un examen extrêmement important. Le président de l'Association "Tendance Avenir" créée en 2008, par ailleurs, actuel ministre du pétrole et des hydrocarbures, Pascal Houangni Ambouroué s'est engagé à accompagner ses jeunes frères potentiels candidats au bac 2017 en organisant des cours de soutien à Port-Gentil. Ces cours se dérouleront du 14 au 21 juin. L'obtention de ce sésame ouvre les portes des grandes écoles et des universités. Pour mieux occuper les candidats issus en majorité d'établissements scolaires du bassin pédagogique de l'Ogooué-Maritime, notamment Port-Gentil, le ministre du pétrole et fils de cette province, Pascal Houangni a initié un programme de cours de renforcement des acquis.

