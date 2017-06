Sénégal: Un incubateur féminin du REJEFE pour autonomiser les femmes

Dakar — Le premier incubateur féminin du Réseau des jeunes et femmes entrepreneurs (REJEFE), lancé jeudi, ambitionne d'orienter et de soutenir ces membres dans la mise en place de projets novateurs pouvant favoriser leur autonomie et lutter durablement contre la pauvreté.

"Il est mondialement reconnu qu'il ne peut y avoir de développement sans la pleine participation des femmes au processus économique. Le secteur de l'entreprenariat féminin connaît un regain d'intérêt, compte-tenu du rôle important et de la place qu'elles occupent dans la vie sociale", a indiqué la présidente REJEFE, Fatoumata Fall.

Cependant, a-t-elle poursuivi, les jeunes et les femmes ont besoin, pour la plupart, d'être orientés, soutenus, afin de peser de tout leur poids dans la vie économique.

Elle s'exprimait au cours du lancement du premier incubateur féminin en présence du ministre du Commerce, Alioune Sarr.

Pour amener les femmes vers l'autonomisation, le REJEFE propose l'identification et la valorisation de niches et créneaux porteurs, la conception et la réalisation de projets permettant de leur assurer des revenus et la création à leur tour, d'emplois décents.

Fatoumata Fall a rappelé que le chômage touche, selon l'Agence nationale de la démographie et de la statistique, 13, 4 % des jeunes de 15 ans et plus avec une accentuation chez les femmes.

La présidente du REJEFE, saluant le dynamisme des femmes, a sollicité une assistance pour les femmes vivant en milieu rural qui, malgré leur niveau d'instruction, créent toujours de petites activités pour subvenir à leur besoin.

Mme Fall a annoncé la mise en place prochaine d'un dispositif d'encadrement, de suivi et d'accompagnement appelé "La maison de l'entrepreneure" qui sera un centre d'incubateur et de formation pour les jeunes femmes entrepreneurs ou déjà entrepreneures.