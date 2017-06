Sénégal: Une réduction des disparités de 25 % serait bénéfique pour l'économie mondiale

Dakar — Une réduction des disparités entre hommes et femmes de 25 % d'ici à 2025 pourrait permettre d'injecter 5.800 milliards de dollars dans l'économie mondiale et accroître les recettes fiscales.

Telle est la principale conclusion d'un nouveau rapport de l'Organisation internationale du travail (OIT), publié mercredi.

Dans un communiqué de presse, l'OIT considère que les disparités entre hommes et femmes constituent "l'un des défis les plus urgents à relever pour le monde du travail".

"Les femmes sont nettement moins susceptibles de participer au marché du travail que les hommes et, une fois qu'elles y accèdent, elles ont plus de difficultés à trouver du travail. De plus, lorsqu'elles en trouvent, la qualité de leur emploi reste une préoccupation majeure", observe le rapport.

Il estime que le fait d"'aider les femmes à entrer sur le marché du travail demeure néanmoins une première étape importante". Selon l'OIT, "en 2017 encore, le taux d'activité mondial des femmes - qui s'élève à 49% - est près de 27 points de pourcentage inférieur à celui des hommes et devrait demeurer inchangé en 2018".

L'OIT rappelle qu'en 2014, les dirigeants du G20 avaient promis de diminuer l'écart entre les taux d'activité des femmes et des hommes de 25% d'ici à 2025.

"Le rapport, intitulé 'Emploi et questions sociales dans le monde (WESO) - Tendances de l'emploi des femmes 2017', estime que si cet objectif était atteint à l'échelle mondiale, cela pourrait potentiellement injecter 5.800 milliards de dollars dans l'économie mondiale." Il estime qu'un tel gain "générerait aussi d'énormes recettes fiscales".

D'après le communiqué, "l'Afrique du Nord, les Etats arabes et l'Asie du Sud en seraient les principaux bénéficiaires puisque dans ces régions l'écart entre les taux d'activité des hommes et des femmes dépasse les 50 points de pourcentage".

"En plus de bénéfices économiques considérables, insérer davantage de femmes dans le monde du travail aurait un impact positif sur leur bien-être puisque la plupart des femmes souhaitent travailler", indique le rapport.

A l'échelle mondiale, le taux de chômage des femmes s'élève à 6,2% en 2017, soit un écart de 0,7 point de pourcentage avec le taux de chômage des hommes qui se situe à 5,5%. En 2018, les deux taux devraient rester relativement inchangés, laissant donc l'écart en l'état et sans qu'aucun progrès ne puisse être anticipé avant 2021 sur la base des tendances actuelles.

Parmi les femmes en activité dans le monde, près de 15% sont des travailleuses familiales, contre un peu plus de 5% parmi les hommes. Dans les pays en développement, où près de 36,5% des femmes et seulement 17,2% des hommes sont employés comme travailleurs familiaux (non rémunérés), l'écart est plus marqué, avec 19 points de pourcentage.

Le rapport préconise "des mesures globales pour améliorer l'égalité des situations de travail et pour redéfinir les rôles respectifs des hommes et des femmes".