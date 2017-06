Cote d'Ivoire: PDCI / Après sa reconduction Me Kossougro exprime sa gratitude à Bédié

La haute direction du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci), sous la houlette de son président Henri Konan Bédié, a renouvelé ses instances de base que sont les délégations, les coordinations et autres.

Ayant bénéficié de la confiance renouvelée du président du parti, Me Kossougro Séry Emile Christophe a décidé de lui traduire solennellement toute sa reconnaissance. Il l'a fait dans une déclaration dont nous avons reçu copie et dans laquelle il a présenté son nouveau chantier.

D'entrée, Me Kossougro Séry Emile Christophe affirme que pour sa nomination au poste de délégué de Daloa 1 et de coordonnateur du Grand Conseil du Haut-Sassandra, il ne peut que se réjouir : « Je voudrais adresser l'expression de ma profonde gratitude au président Henri Konan Bédié et à la haute direction du parti, avec à sa tête le ministre, chef du Secrétariat exécutif, Maurice Kakou Guikahué dont la confiance ne m'a jamais fait défaut et qui, une fois encore, vient de me renouveler cette grande confiance en me nommant délégué de Daloa 1 qui comprend la commune de Daloa et la sous-préfecture centrale de Daloa ».

Poursuivant, Me Kossougro a indiqué : « Auparavant, j'étais chargé uniquement de la commune de Daloa qui avait environ 102 mille électeurs et le président Bédié vient d'ajouter à cette entité la sous-préfecture centrale de Daloa. Ce qui nous amène à peu près non loin de 115 à 120 mille électeurs en tenant compte du flux migratoire ». Sur sa lancée, il a précisé que Daloa a été divisé en trois délégations que sont : la délégation1, à la tête de laquelle se trouve lui-même. La délégation 2 qui regroupe les sous-préfectures de Bédiala, Gonaté et Gadouan avec à sa tête Mme Koffi Léopoldine.

La délégation de Daloa 3 avec à sa tête, Likane Jean, député à l'Assemblée nationale fraichement élu, regroupant la sous-préfecture de Gogboué et celui de Zaïbo est un espace très vaste. Puis, il a souligné : « Nous avons à notre charge comme cela l'était déjà, la responsabilité de la coordination régionale du Haut-Sassandra qui comprend initialement les départements de Daloa, Issia, Zaïbo et Vavoua. J'ai désormais au titre de Daloa, trois délégations, au titre de Vavoua trois délégations et au titre d'Issia trois délégations que nous devons coordonner ».

En outre, il a révélé : « Nous pensons pouvoir être à la hauteur de cette grande confiance dont nous sommes bénéficiaires, au regard de la mansuétude du président Henri Konan Bédié. Ceci étant, je voudrais vous dire que très prochainement, nous allons nous réunir juste après la passation de charges pour le démarrage des activités de la nouvelle Délégation qui comprend désormais les secrétaires de section, les sections de Daloa-commune et les sections de la sous-préfecture centrale de Daloa. »

Et d'ajouter : « C'est une surface à laquelle nous sommes habitués, étant attendu que nous avons eu beaucoup de responsabilités qui nous amenaient dans ces endroits, surtout du point de vue de défense des intérêts des nôtres qui sont souvent en proie avec la justice. Ce n'est pas un fait nouveau, mais c'est un fait renouvelé ».