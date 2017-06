Cote d'Ivoire: Financement du sport - Voici les solutions pour soulager le sport

Allouer 10% du chiffre d'affaire de « SPORTCASH » initialement perçu par l'État au financement du sport, créer au sein du patronat une cellule sport chargée de faire de propositions sur les financements privés du sport, augmenter le taux des droits d'assise sur les bières et cidres et l'affecter au financement des infrastructures sportives, rétrocéder par le biais de l'organisme de gestion, une quote part des recettes fiscales perçues sur les boissons aux fédérations, renforcer le dispositif d'incitation fiscale existant par l'élargissement du pourcentage des montants déductifs, créer une agence d'exécution pour la gestion des ressources allouées », a annoncé le ministre des Sports en terme de résolution du séminaire.

