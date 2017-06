La célébration de la 3ème édition de la journée Internationale de Sensibilisation à l'Albinisme(JISA), s'est tenue le mardi 13 juin 2017, à l'hôtel du District d'Abidjan-Plateau en présence des représentants des Ong.

Guy Rolande Djacouré, représentante de l'ONG "Dignité et Droits pour les Enfants en Côte d'Ivoire"(DDECI), a justifié sa présence à cette cérémonie. « Notre présence à cette journée s'explique par le lien de collaboration que nous avons avec l'ONG BEDA-CI mais plus encore pour ses actions en faveur de la défense des droits de l'Homme en général et des personnes atteintes d'albinisme en particulier », a-t-elle fait savoir. Pour elle, les personnes vivant avec l'albinisme bénéficient chaque année du soutien de l'ONG. « Il faut noter que chaque année, nous soutenons une centaine d'enfants en situation d'albinisme qui, grâce à nos interventions conjointes, bénéficient d'un état de santé visuel et dermatologique amélioré, d'une meilleure intégration dans l'établissement et dans leurs communautés. Malgré cela, nos efforts sont insuffisants par rapport aux difficultés que rencontrent ces enfants. C'est pourquoi, nous souhaiterions que toutes nos autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses, ainsi que toutes les bonnes volontés et la population ivoirienne puissent œuvrer en fonction de leurs sensibilités et de leurs moyens à l'amélioration des conditions de vie générales des personnes atteintes d'albinisme. Car, L'albinisme n'est pas une fatalité, ni un sort. Les personnes atteintes d'albinisme ont besoin d'être incluses dans nos sociétés et d'y participer selon leurs capacités », a-t-elle souligné.

Quant à Diabaté Adama, président de la Fédération des Associations et Organisations pour le bien-être des personnes albinos de Côte d'Ivoire (FAOBEA-CI), il a exprimé sa gratitude aux organisations et autorités qui ne cessent de leur apporter soutiens et consolations. Il explique également l'objectif de cette fédération. « La fédération a pour but de sensibiliser les personnes vivant avec l'albinos. Notre vision est le bien-être des personnes atteintes d'albinisme. Ce qui suppose, le respect de leur valeur en tant qu'être humain à part entière. La levée de toutes les barrières. Elle lutte pour engendrer un réel développement national inclusif et une cohésion sociale inclusive. Nos sensibilisations portent sur des aides apportées à ces personnes tant dans la vie quotidienne, professionnelle et dans bien d'autres domaines. Etant considérés comme des handicapés, les albinos ont vraiment besoin de soutiens et encouragements pour réussir leur vie », a-t-il indiqué.