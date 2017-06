Sénégal: Développement - La réduction des disparités entre les sexes favorise les femmes

En 2014, les dirigeants du G20 ont pris l'engagement de réduire l'écart entre les taux d'activité des femmes et des hommes de 25% d'ici à 2025.Le rapport, Emploi et questions sociales dans le monde (WESO) - Tendances de l'emploi des femmes 2017, estime que si cet objectif était atteint à l'échelle mondiale, cela pourrait potentiellement injecter 5 800 milliards de dollars dans l'économie mondiale.

Les disparités entre hommes et femmes sont l'un des défis les plus urgents à relever pour le monde du travail. Les femmes sont nettement moins susceptibles de participer au marché du travail que les hommes et, une fois qu'elles y accèdent, elles ont plus de difficultés à trouver du travail. De plus, lorsqu'elles en trouvent, la qualité de leur emploi reste une préoccupation majeure, selon un nouveau rapport de l'OIT.

Un nouveau rapport de l'OIT montre que réduire de 25% les disparités entre hommes et femmes d'ici à 2025 permettrait d'injecter 5800 milliards de dollars dans l'économie mondiale et d'accroître les recettes fiscales.

