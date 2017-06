Afrique: UEMOA - Bank Of Africa Burkina Faso et Bank Of Africa Sénégal procéderont à l'augmentation de leur capital par incorporation de primes d'émission.

Les deux opérations, décidées par les actionnaires des deux banque lors des Assemblées Générales Mixtes tenues les 28 mars 2017 et 30 mars 2017, respectivement, pour BOA BF et BOA SN, porteront le capital social actuel de BOA BF de 11 milliards de Fcfa à 22 milliards de Fcfa et celui de BOA SN actuellement de 12 milliards de Fcfa à 22 milliards de Fcfa.

Ces opérations, portant ainsi sur des montants respectifs de onze milliards (11 000 000 000) de Fcfa et 12 milliards (12 000 000 000) de Fcfa pour BOA BF et BOA SN, entraîneront la création d'un million cent mille (1 100 000) et d'un million deux cent mille (1 200 000) actions nouvelles pour BOA BF et BOA SN, respectivement, d'une valeur nominale de dix mille (10 000) Fcfa chacune. Ces actions nouvellement créées seront attribuées gratuitement aux actionnaires des deux banques à raison d'une (1) action nouvelle pour une (1) action ancienne. En d'autres termes, les dérenteurs d'actions BOA BF et BOA SN recevront autant d'actions nouvelles que d'actions anciennes détenues. Les opérations concernent tout actionnaire détenteur des titres BOA BF et BOA SN à la date de fermeture des registres et se dérouleront comme suit :

La date de fermeture des registres des actionnaires pour les deux banques étant fixée au jeudi 29 juin 2017, les actions BOA BF et BOA SN coteront ex-droit d'attribution à partir du mardi 27 juin 2017.

Les valeurs théoriques des Droits d'Attribution des deux titres seront publiées le lundi 26 juin 2017 (férié probable à un jour près) par Avis au Bulletin Officiel de la Cote (BOC) de la BRVM.

Les opérations d'attribution gratuite ne donneront pas lieu à une cotation des droits.

La date de jouissance des actions nouvelles créées est fixée au 1er janvier 2017 pour les deux banques. En conséquence, les actions nouvelles seront entièrement assimilées aux actions anciennes pour chaque banque, à compter de cette date.

Les actions BOA BF et BOA SN ont clôturé la séance de Bourse du 13 juin 2017, à 221 000 Fcfa et 72 505 Fcfa, soit des progressions de 58,42% et 54,27%, respectivement, depuis le début de l'année.