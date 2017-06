Maroc: Message de condoléances de SM le Roi à Mme Theresa May suite à l'incendie d'une tour d'habitation à Londres

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la Première ministre du Royaume Uni, Theresa May, suite à l'incendie ravageur qui s'est déclenché dans une tour d'habitation à Londres, faisant plusieurs victimes.

Dans ce message, SM le Roi exprime à Mme May et, à travers elle, aux familles des victimes éplorées et à l'ensemble du peuple britannique ami, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, implorant le Tout-Puissant d'accueillir les victimes dans Son Royaume céleste et d'accorder patience et réconfort à leurs proches souhaitant prompt rétablissement aux blessés.