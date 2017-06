Le président français, Emmanuel Macron et son épouse Mme Brigitte Macron, sont arrivés mercredi 14 juin dans l'après-midi pour une visite «d'amitié et de travail» au Maroc, à l'invitation de SM. le Roi Mohammed VI.

Une visite privée du président français, la première dans un pays du Maghreb arabe, qui dénote de la profondeur des relations bilatérales fondées sur un partenariat solide et fort, à la faveur de la volonté commune de consolider les liens multidimensionnels unissant les deux pays, M. Macron saluant en le Royaume du Maroc, «un pays ami et partenaire stratégique pour la France».

«Cette visite au Maroc est à la ressemblance des relations entre nos deux pays, fondées sur une vision commune et une volonté de poursuivre nos intérêts conjoints non seulement au Maroc mais également dans la région et en Afrique », a affirmé le président français lors d'une conférence de presse tenue au premier jour de cette visite d'amitié et de travail de deux jours au Maroc, en pleine période du Ramadan, le couple royal ayant souhaité partager l'iftar (le repas de rupture du jeûne) avec le président français et son épouse.

Alors que le Roi Mohammed VI et le président Macron poursuivaient leurs entretiens au Cabinet Royal à Rabat, l'épouse du président français, Mme Brigitte Macron, et la Princesse Lalla Salma visitaient, elles, au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain à Rabat, l'exposition «Face à Picasso» qui réunit plus d'une centaine d'œuvres (tableaux, sculptures, céramiques, photographies, dessins et estampes), issues des collections du Musée national Picasso-Paris.

Il est à noter que les entretiens de SM le Roi et du Président français ont porté sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment les projets économiques, culturels et éducatifs en cours, le développement de la francophonie, le conflit libyen et la situation de tension dans le Golfe.

L'occasion pour le Président Macron d'affirmer que la France et le Maroc ont une politique commune en Afrique, le chef de l'Etat français se félicitant à cet égard du retour du Maroc à l'Union Africaine et bientôt à la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Aussi, le Président Macron réaffirmera-t-il, la volonté de la France d'accompagner les réformes ambitieuses menées par le Royaume, citant dans ce cadre la modernisation des institutions avec la mise en œuvre de la réforme institutionnelle décidée en 2011, l'émergence économique avec l'insertion du Maroc dans les réseaux et la mondialisation et enfin le développement social et territorial avec le programme de lutte contre les inégalités et l'initiative de la régionalisation avancée.