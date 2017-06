Guinée Equatoriale: Le pays épinglée par HRW pour ses investissements lucratifs

Deux sélectionneurs nationaux, l'Argentin Esteban Becker et le Britannique Peter Butler, ont quitté leur… Plus »

Et pour parfaire le système, les factures sont presque systématiquement gonflées pour que les proches du chef de l'Etat touchent des commissions. « C'est exactement comme cela que ça se passe, explique à RFI Sarah Saadoun de HRW. Disons qu'une route coûte 5 millions de dollars, ils présentent au gouvernement une facture de 15 millions et cette différence de dix millions se perd dans la corruption ».

Parce que le chef de l'Etat, sa famille et plusieurs autres personnalités tirent profit de ces chantiers. La loi oblige toute compagnie étrangère à s'allier avec un Equato-Guinéen et bien souvent, ces entreprises choisissent ceux qui peuvent faciliter l'accès aux contrats publics.

Le gouvernement consacre quasiment tous ses revenus à des grands projets d'infrastructure, au détriment de la santé ou de l'éducation par exemple. La Guinée équatoriale est le pays africain qui a le plus haut revenu par habitant, et pourtant l'état des secteurs de santé et de l'éducation n'est pas meilleur que dans les pays les plus pauvres.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.