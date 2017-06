Burkina Faso: L'Unicef célèbre la Fête des Pères à travers «super-papas»

Alors que plus de 90 pays célèbrent la fête des Pères ce mois-ci, cette initiative invite les familles à poster sur leurs comptes Instagram et Twitter des photos et des vidéos illustrant ce qu'il faut pour être un super-papa.

Pour inspirer les familles à travers le monde à partager leurs exemples de super-papas, des photos et des vidéos d'ambassadeurs et de supporters de l'Unicef qui soutiennent la campagne, seront publiées sur les comptes Instagram et Twitter de l'Unicef, et incluses dans la galerie de la campagne du 6 au 18 juin prochain.

Aux touchantes vidéos et photos de pères célèbres se joindront des histoires de super-papas venues de l'ensemble de la planète, y compris ceux qui font de leur mieux pour élever leurs enfants dans des circonstances exceptionnellement difficiles.

Selon l'Unicef, avoir de bons parents au cours de la petite enfance, notamment durant les 1000 premiers jours, permet au cerveau des enfants d'accélérer ses connexions neuronales et pose les bases de leur réussite future. Les recherches montrent que lorsqu'un enfant interagit de façon positive avec son père, il bénéficie d'une meilleure santé mentale, d'une plus grande estime de soi et d'un niveau de satisfaction sur sa vie plus élevée à long terme.

L'initiative Super-papas de l'Unicef fait partie de la campagne #EarlyMomentsMatter dont l'objectif est de favoriser l'amélioration de la compréhension du rôle joué par l'environnement et les expériences des jeunes enfants dans la formation de leur santé, leur bien-être, leur capacité d'apprentissage pour l'avenir et même combien ils gagneront à l'âge adulte.

L'intégralité des photos et des vidéos soumises dans le cadre de l'initiative des super-papas seront affichées dans la galerie #EarlyMomentsMatter. L'Unicef sélectionnera ensuite les photos et les vidéos les plus touchantes, drôles ou originales, et les publiera sur les plateformes numériques de l'organisation.