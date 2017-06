Burkina Faso: Nuit du football africain - Ouagadougou attend sa pluie de stars

Cette année, 11 trophées d'honneur seront décernés à des gloires du football, rappellent les organisateurs. Il s'agit notamment d'Abédi Pélé (Ghana), Shabani Nonda (RDC), Jean Pierre Papin (France), Lakhdar Belloumi (Algérie) Lucas Radébé (Afrique du Sud), Moustapha Hadji (Maroc), Nwanko Kanu (Nigéria), Zaki Badou (Maroc), Roger Mila (Cameroun), Samuel Osei Kuffour (Nigéria) et Sunday Oliseh (Nigéria). D'anciens joueurs de renom burkinabè comme Moumouni Dagano, Mahamoudou Kéré et Madi Panandétiguiri seront également distingués de trophées spéciaux.

En prélude à l'évènement, il est prévu un match de gala placé sous le signe de «la paix et de l'amitié entre les peuples africains». Ce match opposera une sélection spéciale des Etalons aux invités de la nuit du football africain le 17 juin à 16h au stade municipal de Ouagadougou. C'est autour de 20h le même jour, que le dîner gala d'hommage et de distinction aura lieu.

Si l'évènement se tient à Ouagadougou cette année 2017, explique le promoteur, Yves Sawadogo, c'est par souci de «gagner en stabilité et en notoriété par rapport à son caractère panafricain». La cérémonie est placée sous le patronage du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, et sous le parrainage du Mogho Naaba Baongo (chef suprême des Mossé).

