Sénégal: Sadio Mané a contribué à faire évoluer le projet de Génération Foot, selon son manager général

Dakar — Les débuts difficiles de Sadio Mané à Metz (France), partenaire de Génération Foot, ont amené le centre de formation dakarois à faire évoluer son projet de départ, a révélé à l'APS son manager général Olivier Perrin.

A cette période, le FC Metz dépêchait deux fois par année ses techniciens - Olivier Perrin précisément et Dominique D'Onofrio, décédé en février 2012 - pour venir superviser les joueurs et diriger vers le FC Metz les plus talentueux.

"Pour mettre fin à ces difficultés que peuvent rencontrer les nouveaux arrivants, on a décidé de faire évoluer" le projet Génération Foot "en établissant sur place les techniciens chargés de la détection, de la supervision et de la formation", a indiqué M. Perrin.

"Avec le président (Bernard Serin), plus l'insistance de Mady Touré (président de Génération Foot), nous avons convenu d'établir sur place un technicien pour préparer en amont les futurs pensionnaires de notre club", s'est souvenu le technicien français, installé depuis 2013 au Sénégal.

"Déjà au centre Génération Foot, les pensionnaires devaient bénéficier de tout l'accompagnement nécessaire sur le plan technique, tactique, médical et social pour qu'ils soient compétitifs dès leur arrivée en France", a-t-il relevé.

Si l'on en croit M. Perrin, actuellement à Génération Foot, "il y a un suivi médical pointu pour tous les pensionnaires du centre et il est plus facile de prévenir certaines maladies et certaines blessures".

Avec ce suivi sur place, il y a par conséquent "moins de risque qu'ils prennent du temps à s'adapter en France", ce qui "n'était pas le cas de leurs prédécesseurs", a souligné le manager général de Génération Foot, sacrée championne du Sénégal, dimanche dernier, à deux journées de la fin du championnat.