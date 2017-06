Sénégal: Scrutin du 30 juillet - La solution par les « Cahiers » des législatives

billet

Un des préceptes fondamentaux de René Descartes énonce « qu'il faille diviser chacune des difficultés à examiner en autant de parcelles qu'il se pourrait, et qu'il serait requis pour mieux les résoudre ».

Maintenant que la publication des listes a été annoncée et qu'il y en a 47 qui vont se disputer les suffrages des électeurs le 30 juillet 2017, il importe de trouver une solution au casse-tête que va constituer le fait, pour un électeur, d'avoir à prendre toutes ces feuilles avant d'en choisir une dans le secret de l'isoloir, de la mettre dans une enveloppe et de la glisser dans l'urne. La solution ne devrait violer aucune disposition du code électoral, sinon cela reviendrait à ouvrir la boîte de Pandore.

Nous devons reconnaître que le problème, ce n'est pas le nombre de listes, mais bien notre loi électorale. Car en Tunisie, en 2011, pour une première consultation plurielle, il y avait une cinquantaine de listes en présence sur un bulletin unique, et cela s'est très bien passé. En France, l'électeur n'est pas obligé de prendre toutes les listes. Il se trouve cependant qu'aucune de ces dispositions ne figure dans notre loi électorale et s'il faut trouver un consensus, le seul qui en vaille la peine, serait de choisir le bulletin unique, parce que la seconde indisposerait des listes jugées faibles. Mais, jusque-là, aucun gouvernement n'a voulu de ce fameux bulletin qui favoriserait la transparence. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça.

Certains ont aussi préconisé de modifier l'isoloir afin d'y disposer les bulletins, pensant ainsi pouvoir faciliter le choix de l'électeur. Il suffit d'imaginer un électeur en train de mettre les bulletins d'une liste adverse dans la poubelle pour comprendre combien est insensée cette proposition. Tout cela aboutira à une pagaille indescriptible avec arrêt du vote et, peut-être, des batailles rangées.

Si les choses en restent là, certains ont avancé gaillardement que si chaque électeur passe 4 minutes dans le bureau de vote, de 08 heures à 18 heures, ce qui correspond à 600 minutes, on n'arriverait à faire voter que 150 personnes !

En réalité, les choses ne se passent pas ainsi puisque à chaque moment électoral, un électeur entre pour se faire identifier, un autre est en train de prendre les bulletins, deux sont dans les isoloirs, un autre a glissé son enveloppe dans l'urne, puis va tremper un doigt dans l'encre indélébile, et un dernier prend ses pièces et se dirige vers la sortie, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle, en informatique, le « round robin » ou la méthode du tourniquet. De sorte que toutes les 5 minutes, environ 6 personnes effectuent leur devoir civique ; ce qui fait qu'à 16 heures plus de 70 % auront fini de voter. C'est la raison pour laquelle lorsque le choix est simple, lors d'un référendum ou, par exemple, au second tour de 2012, à 14 heures, il n'y avait pratiquement plus de files devant les bureaux. Et cela, tout expert électoral, même autoproclamé, devrait le savoir.

Il est cependant évident que pour choisir 47 bulletins, les électeurs resteront plus longtemps dans les files et à l'intérieur des bureaux. Beaucoup se décourageront et, la chaleur aidant, abandonneront la partie, sans parler de tous ceux qui ne jugeront pas utile de se déplacer.

Nous pouvons néanmoins réfléchir ensemble à une solution en préconisant que l'idéal serait que l'électeur puisse prendre tous les 47 bulletins en une seule fois. Faut-il les mettre en tas ? Si oui, qui pour le faire ?

L'idée serait donc de réaliser des « cahiers » de 47 pages triées par ordre alphabétique strict avec une couverture comportant le titre et un certain nombre d'informations. Inutile de réfléchir à la faisabilité, car tous les imprimeurs savent comment s'y prendre, soit avec une colle spéciale ou une reliure adéquate, afin que les feuilles soient facilement détachables. L'électeur entrera alors dans le bureau, prendra un cahier, détachera la feuille choisie et accomplira son vote, étant entendu que le reste du cahier doit aller à la poubelle ; ce qui est déjà prévu par la loi, mais est rarement respecté. Le reste est une affaire de volonté politique. Enfin, toute la question est de savoir quelle est la différence, du point de vue du code, entre prendre les bulletins un à un ou d'un seul tenant ? En tout état de cause, tous les bureaux de vote devraient être fermés à 18 heures ; autrement, à la faveur de l'obscurité, certains bas instincts pourraient se réveiller. Comme en 2007...